社會 社會焦點 保障人權

誤觸警報變全武行！男遭捅「腸子流出」　惡煞二審輕判理由曝

▲殺人,謀殺（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉姓男子持刀捅破薛姓男子的肚子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大寮區一家KTV外在2023年底發生群聚鬥毆！一名劉姓男子和友人唱完歌準備離開時，同行的潘姓女子不慎誤觸汽車警報器，害薛姓男子和其友人嚇到，雙方為此起口角，沒想到劉男竟持D型扣環刀朝薛男腹部、後腰捅4刀，薛男的腸子當場流出外露，送醫搶救後撿回一命。劉男一審被依殺人未遂罪判處5年10月有期徒刑，他不服提上訴，高雄高分院審理後，認為此案屬偶發衝突，改依傷害罪判有期徒刑2年2月。

判決指出，2023年12月1日深夜11點多，劉姓男子和6名友人唱完歌後走出KTV，同行的潘姓女子不腎觸動汽車警報器，警鈴聲大作，讓站在門口聊天的薛姓男子等7人嚇一大跳，不爽上前理論，雙方立刻槓上。

劉男當場嗆聲「怎樣？要叫警察嗎？」友人也跟著嗆「你敢報警，我們就打更兇！」火氣一觸即發，現場瞬間變成全武行，劉男和友人暴打薛姓男子的身體，造成薛男眉毛、左後腰撕裂傷，期間薛姓男子也有還手，劉姓男子竟憤而持扣環刀朝薛男的腹部捅1下，又朝他後腰戳3刀，造成薛男肚破腸流，倒地痛苦呻吟，送醫急救後幸運撿回一命。

▲▼ 男人,殺人,躺地,男子,死人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲薛姓男子肚破腸流，緊急送醫接受腹腔鏡手術後撿回一命。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法院審理期間，劉男等人坦承犯行，另與部分傷者達成和解，分別賠償6萬、10萬及15萬元；而劉男則因涉犯殺人未遂罪，判處5年10個月徒刑。

劉姓男子不滿判決結果提上訴，高雄高分院審理時，法官認為，雙方是因口角爆發推擠拉扯，因薛男反擊，劉男才持刀捅人，可見是屬於偶發衝突。

劉男辯稱，他從事鷹架工作需要剪網子，才會隨身攜刀扣環刀，當日是受老闆邀約，一下班就直接到KTV。法官認為此說法無違背常情，與預先藏刀預謀犯案不同，且雙方僅因誤觸警報器產生口角，並非什麼深仇大恨，劉男應不至於置薛男於死地；考量薛男當日術後生命徵象即恢復穩定，並於一周後順利出院，因此改依共同犯傷害罪，判處劉男有期徒刑2年2月，全案仍可上訴。

