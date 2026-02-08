　
    • 　
>
國際

馬國7黑警「深夜闖豪宅」勒索遊客160萬　警告：不給錢就抓人

▲▼警察,警車。（示意圖／VCG）

▲多名員警闖入豪宅恐嚇勒索中國籍遊客。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞7名警察知法犯法，5日深夜闖入豪宅恐嚇勒索中國籍遊客，指控涉嫌在柬埔寨從事詐騙活動，強行索財，最終受害人被迫透過加密貨幣轉帳約20萬令吉（約新台幣160萬元）的加密貨幣。當地警方獲報後迅速展開行動，在7日凌晨把這群涉案黑警逮捕，包括警長。

警察闖豪宅　恐嚇勒索遊客

馬來西亞東方日報報導，這起事件發生於2月5日深夜11時許，地點位在加影綠野山莊一處獨立洋房，當時31歲的中國籍受害者正與7名同鄉友人休息，突遭12名男子破門而入。

在這群人當中，有人穿著警隊反光外套，出示證件自稱是警察，隨後強行檢查眾人手機與筆電並拷貝資料，甚至索取拍攝所有人的護照，稱受害者在柬埔寨從事詐騙。事實上，警方檢查後並未發現違法證據，受害者也從未去過柬埔寨。

勒索40萬令吉　否則檢舉抓人

只不過這群黑警並未就此罷手，反而透過翻譯向受害者強行索取40萬令吉（約新台幣320萬元），並威脅如果不付錢，就會向移民局檢舉讓他們被捕。

受害者在極度恐懼中被迫妥協，擔心同行女伴安全，最終在中國雇主協助下，透過加密貨幣帳戶，把20萬令吉轉入嫌犯指定加密貨幣錢包，對方離開前還警告受害人要在兩天內搬走，不然會再上門。

涉案者包含警長

受害者事後向警方報案，警方也隨即展開調查。根據消息人士的說法，根據社區監視器畫面，嫌犯當天是駕駛警隊車輛進入社區。

到了7日凌晨，警方展開逮捕行動成功抓到7名現職員警，涉案者隸屬加影警區不同單位，包括警長，年資介於2年至27年之間。警方已把此案列為結夥持械搶劫案，並援引刑事法典第395條文（結夥搶劫）展開調查。

02/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

馬國7黑警「深夜闖豪宅」勒索遊客160萬　警告：不給錢就抓人

高雄大統五福店宣布2月底收攤　3月開拆還原平地

傳王滬寧國共論壇下令「統一」　蕭旭岑怒斥：綠媒製造假新聞

凌晨3點要起床搭機！「婆婆1舉動」人妻氣炸　網吵翻：我會罵人

要罵就罵我！海神代理主帥朱永弘扛5連敗霸喊：罵我多難聽都行但別罵球員

威力彩頭獎明飆11.5億！運勢超旺3生肖曝光

蕭旭岑嗆谷立言「只比科長大」　王定宇酸：比中國戰狼還像瘋狗

中媒評論：若「高市早苗」壓倒性勝出 日本修憲沒阻力

年節將至溫情先到　枋寮警+志工深入社區關懷弱勢

國民黨主席鄭麗文南下屏東掃街拜票　深入社區傾聽民意

【「米奇」吃尾牙】市場豬肉攤爆老鼠群啃食！　屏東縣衛生局：已派員前往稽查

馬來西亞警察勒索遊客加密貨幣東南亞要聞

