印度飛餅師獲封「外籍專家」　陸網質疑：對外國人這麼好？

▲印度飛餅師。（圖／翻攝微博）



文／香港01

近日，湖南邵陽兩名印度籍飛餅師傅被認定為外籍專家，每人獲發1000元（人民幣，下同）慰問金。事件引發網民對「外籍專家」身份的質疑，對此，湖南邵東科工局確認，發放了相關費用，但不負責「外籍專家」的認定，表示該認定由科技局負責。

據《新京報》報道，兩名印度籍飛餅師傅，分別供職於邵陽邵東兩家不同的餐飲店。一家餐飲負責人稱，他們是通過勞務中介招聘的印度籍飛餅師傅，每份飛餅賣20多元，在當地比較受歡迎。該師傅於去年5月抵華，持有務工簽證，每年由科工局安排進行體檢。該負責人表示，這位印度師傅制作的飛餅在口感上確實優於本地師傅。

邵東市科技和工業信息化局（科工局）回應事件表示，確實發放了相關費用，但外籍專家的認定及款項來源均由邵陽市科技局負責，「我們只是經辦單位，也在等待邵陽市科技局的答覆」。

至於外籍專家認定是否符合相關標準。邵陽市科技局工作人員則回應稱「請以官方通報為準，我們會盡快回覆」。

根據湖南省人民政府官網公布的《申請辦理外國專家來湘工作許可證條件》，來湘工作的外國專家應遵守中國法律，身體健康且無犯罪記錄。工作範圍主要包括：應聘執行政府或國際組織協議的專業人員；在湘從事科教文衛等工作的專業人員；擔任企業副總經理及以上職務的高級管理人員；境外專家組織常駐代表，以及在經濟、金融、旅遊等領域具有特殊專長或國內緊缺的專業人員。

其中，在湘從事科教文衛工作或擔任企業高級職務的外國專家，應具備學士及以上學位和5年以上相關工作經驗（語言教師可放寬至2年以上）。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

