日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

▲日本各地降下警報級大雪。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本遭遇入冬以來最強寒流侵襲，山陰至北陸地區積雪持續增加，鳥取縣、福井縣以及京都府也發布「顯著大雪相關資訊」，意味著該區域極可能出現大規模交通中斷與民生影響。此外，截至8日下午4時半，全日空與日本航空兩大航空公司累計取消231個航班，超過3萬2000名旅客行程受阻。

根據《日本放送協會》、《朝日電視台》報導，發布「顯著大雪相關資訊」的鳥取縣受到劇烈降雪衝擊，當地的鳥取機場與米子機場自8日清晨起全面停飛，所有進出航班一律取消。此外，島根縣出雲機場、兵庫縣但馬機場，以及羽田往返小松、廣島等航線也大規模停飛，交通癱瘓情況持續擴大。

全日空與日本航空共計取消231個航班，其中全日空取消146個班次，日本航空則取消85個航班，主要集中在羽田機場往返各地的航線。全日空也表示，預計9日上午也會有航班取消。

氣象廳指出，這波異常強烈的寒流導致山陰到北陸地區積雪量暴增。鳥取市8日上午8時前6小時內降雪量達到37公分，打破當地觀測史紀錄，截至下午2時積雪深度已累積到52公分，較前一晚的4公分急遽攀升超過10倍。

京都府南丹市美山地區8日上午11時以前的6小時降雪量為35公分，福井縣小浜市同時段也觀測到29公分降雪。

由於積雪速度驚人，日本氣象廳針對鳥取縣、福井縣及京都府發布「顯著大雪相關資訊」特報，意味著該地區可能出現大規模交通中斷，並對民生生活造成影響。當局呼籲民眾嚴加戒備，避免不必要的外出移動。

值得注意的是，這波寒流的影響範圍不僅限於日本海側。太平洋沿岸的平地城市同樣出現罕見降雪，東京都心一度測得5公分積雪，對首都圈交通造成影響。