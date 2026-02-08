快訊／21縣市低溫特報「10地非常寒冷」　急凍至明晨

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中央氣象署今（8日）下午4時31分針對21縣市發布低溫特報，今晚至明（9日）晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，今晚至明晨新竹、苗栗、宜蘭及金門局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率；低溫區域「橙色燈號（非常寒冷）」新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

此外，「黃色燈號（寒冷）」有彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率；連江縣（註1）有6度以下氣溫發生的機率，請注意；註1）有6度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等21縣市，預計影響時間將持續到9日中午12時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。



低溫橙色燈號1（平地低溫6度以下）：

新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣



低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、連江縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署