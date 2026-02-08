花蓮醉男雙手持刀斧揮舞咆哮！6警噴辣椒水制伏上銬　1警輕傷

▲酒醉男子手持刀斧當街揮舞咆哮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期全國各地陸續發生持刀、持械滋事案件，引發社會高度關注。花蓮縣警察局鳳林分局對於類此危害公共安全案件一向高度重視，秉持「迅速到場、強勢執法、立即壓制」原則，確保民眾生命財產安全。

鳳林分局紅葉派出所2月7日上午7時45分接獲報案，指稱萬榮鄉紅葉村紅葉某民宅有男子酒後情緒全面失控，手持刀斧於住處外大聲咆哮、揮舞叫囂，行徑相當危險。警方獲報後不敢大意，立即啟動快速組合警力趕赴現場，封控周邊區域，防止危害擴散。

▲▼警方出動6名員警噴辣椒水強力壓制後依法偵辦。

員警抵達後，發現許姓男子明顯酒醉、情緒激動，雙手持刀斧不斷揮舞，對警方喝止置若罔聞，現場氣氛一度緊繃。警方隨即展開戰術部署，採取以優勢警力掩護、警戒及人車管制作為，確保周邊居民安全，並持續以言語喝止，要求其立即放下刀械。

但是許嫌拒不配合，情緒失控有衝撞警方之虞，警方研判局勢已構成高度急迫危險，立即依法實施強制力，果斷使用辣椒水，並迅速近身合力強勢壓制，成功將許嫌制伏上銬，排除危害。

鳳林分局表示，本案共動員6名員警到場，分工明確、應處得宜，成功避免事態惡化。壓制過程中造成1名員警手部及手腳輕微擦挫傷，經現場包紮後並無大礙，分局已即時慰問關懷。

鳳林分局強調，警方絕不容忍一切危害公共安全之行為，必定第一時間迅速到場、強勢執法、依法究辦，並持續強化勤務應處能量，全力維護轄區治安穩定，守護鄉親生命與財產安全。

