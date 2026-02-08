　
社會 社會焦點 保障人權

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

記者張君豪／台北報導

今天（8日）11時55分許，110北市警局勤務指揮中心接獲民眾報案、捷運大安森林站男廁遭縱火，嫌犯於12時7分許搭車往台北車站方向逃逸，12時21分許到達台北車站，警方接獲通報後隨即啟動線上攔截圍捕，14時許110勤務指揮中心稱捷運善導寺站男廁遭縱火，中正一分局仁愛路派出所線上員警在仁愛路、林森南路口發現嫌犯，隨即攔查並逮捕縱火犯曾世源（72歲），全案依照公共危險罪移送地檢署偵辦。

▲曾嫌對北捷連續施行縱火過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曾嫌在北捷車站內連續施行縱火過程，全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

縱火男犯案路線變裝過曝光
北市警方表示：曾男於8日8時59分許到豐原火車站搭乘火車至台北火車站，再轉乘捷運紅線至大安森林公園捷運站，並在1號出口殘障廁所內用稻草縱火。

▲曾嫌對北捷連續施行縱火過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

曾嫌在11時46分犯案後搭乘公車回到台北車站，隨後徒步至台鐵大樓，在台鐵大樓內放置4封陳情信，徒步至西門町換裝，再搭乘捷運至善導寺捷運站1號出口旁男廁內縱火，犯案後行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭線上員警攔查身分後逮捕，初步研判係為吸引媒體注意，希望讓民眾注意神岡區自辦重劃案的被害民眾。

警方回應與公共安全提醒
轄區中正一警方表示，針對北市大眾運輸系統相關縱火危安事件，市府多次演練提升警方應變能力，並呼籲縱火行為不僅嚴重威脅他人生命安全，更可能引發不可控的火警災難，警方對於危害公共安全的行為，展現嚴正執法、立即偵破的決心，絕不容許任何危害公共安全的行為。

▲曾嫌對北捷連續施行縱火過程全被監視器拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

相關新聞：

北捷連續縱火！72歲嫌「請願書內容曝」：拒絕參加台中土地重劃

獨／北捷縱火犯擁台大+留日高學歷　都市計畫受害者竟縱火陳情

 

 

 

 

