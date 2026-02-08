海鯤潛航影片曝光　蔡英文：這是對海軍的肯定也為國軍爭一口氣

▲國造潛艦海鯤號潛航測試。（圖／取自吳釗燮X）



記者陶本和／台北報導

台灣首艘國造潛艦「海鯤軍艦」近二周，依測試程序書執行4次「淺水潛航」測試；而台船8日也發佈「海鯤號」的淺水潛航測試紀錄影片。對此，身為全力推動潛艦國造政策的前總統蔡英文表示，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。

蔡英文表示，今天台船公司公布了「海鯤軍艦」的紀錄影片，在這兩週內，「海鯤軍艦」完成了四次淺水潛航測試。她說，影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。

蔡英文指出，潛艦國造，曾經被認為是不可能完成的任務，這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文說，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。

蔡英文指出，接下來，造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。她期盼，大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界。