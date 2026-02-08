嘉基辦縣市暖心圍爐　陪伴600獨居長輩共度溫馨春節

▲嘉基連兩日圍爐，暖心陪伴嘉義縣市長輩度佳節 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，在這家家戶戶準備團圓的時刻，社會角落仍有許多獨居、高齡及身心障礙朋友，因經濟、健康或行動不便等因素，難以感受節慶熱鬧。為落實全人關懷，戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院（以下簡稱嘉基）特別於 2 月 5 日及 6 日，分別於嘉義縣、市辦理望年與圍爐活動，邀請近 600 位長輩與照顧者齊聚，在寒冬中傳遞溫馨與陪伴。

2月5日，嘉基率先於嘉義縣舉辦「龍騰馬耀慶團圓 闖關換福樂開懷」望年餐會，邀請約150 位長者及身心障礙朋友參與。活動現場熱鬧非凡，除安排「幸福髮型」團隊提供義剪服務，讓長輩理個好頭、精神抖擻迎新年外，更設計了充滿年味的趣味闖關。

嘉基特別將闖關集點卡放入紅包中分送，長輩完成挑戰後，可兌換特製的磁吸小春聯。值得一提的是，活動強調「尊重自主選擇」，長輩可依自身需求挑選物資，並結合富邦人壽志工、名人幼兒園及在地多個表演團體（如：Wenying 鼓舞班、太保歡樂太鼓隊等）的熱力演出，展現跨世代共融的社區力量。

緊接著於6日，嘉基在嘉義市滿福樓餐廳舉辦「萬馬奔騰・瑞馬迎春」圍爐活動。此次規模盛大，邀請獨居長輩、家庭照顧者、送餐志工及據點夥伴共約440人齊聚一堂。針對平時外出不便的長輩，嘉基特別規劃志工交通車定點接送，確保每位長輩都能安心出門，享用熱騰騰的團圓飯。

活動由幼兒園小朋友的可愛舞蹈揭開序幕，純真的笑容感染了在場每一位長者。隨後，健康操團隊帶動全場律動、牧童樂團則以悠揚樂聲伴隨用餐與摸彩活動，現場笑聲與樂音不斷，讓長輩直呼：「這頓飯吃得真有年味！」



嘉基副院長周恬弘表示，嘉基社服團隊不僅提供居家服務、日間照顧等專業資源，更深知社交參與對長輩身心健康的重要性。隨著年齡增長，長輩需要更多支持與陪伴，透過連兩日的年節活動，希望能分擔照顧者的壓力，並讓長輩感受到社區的溫度，知道自己並不孤單。

周恬弘進一步指出，嘉基長期秉持「在地老化、連續照顧、整合服務」的核心精神，積極響應長照 3.0 政策。目前嘉基於嘉義地區已照顧逾 4,200 位高齡者，未來將持續結合縣市政府與民間企業資源，深化居家服務、送餐及巷弄長照站等多元模式，致力為嘉義長輩打造一個安心、共融的安老生活圈。