大陸 大陸焦點 特派現場

網購椅子拆封驚見「15公斤銀板」！價值破180萬　他報警揭真相

大陸湖北省丹江口市公安局三官殿派出所近日接獲轄區民眾張先生報案，稱其網購的快遞包裹中，意外多出一塊來歷不明、份量不輕的銀板。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲男子網購的包裹中，竟多出一塊來歷不明的銀板。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

圖文／CTWANT

大陸湖北省丹江口市公安局三官殿派出所近日接獲轄區民眾張先生報案，稱其網購的包裹中，意外多出一塊來歷不明、份量不輕的銀板。突如其來出現的貴重物品讓張先生相當困惑，也擔心真正的失主心急如焚，於是立即報警求助。

根據《瀟湘晨報》報導，警方獲報後迅速趕赴現場了解情況。經查，張先生日前網購了一張椅子，當晚返家拆開包裹時，發現除自己購買的商品外，還多出一塊以防護膜包裹的金屬塊，打開後確認為一塊長方形銀板。警方初步核對銀板重量及外包裝物流資訊，確認銀板重約15公斤，但相關資料無法即時鎖定失主身分。

為盡快釐清狀況並尋回失主，派出所隨即展開調查。一方面聯繫快遞投遞網點及快遞公司總部，全面比對物流流向；另一方面調閱分揀中心監控畫面，針對分揀、運輸等環節逐一排查。經數小時耐心查證，警方確認銀板是在物流分揀過程中，因重量較大且操作疏忽，不慎滑入張先生的包裹，最終被誤投遞。

釐清原因後，警方進一步追蹤物流資訊，並在快遞公司的協助下，成功確認銀板真正的收件人為外省一名商家。經電話聯繫得知，該商家日前斥資人民幣40萬餘元（約新台幣182萬餘元）自湖南購入銀板，原定近日送達，卻遲遲未見物流更新，正焦急萬分。

商家得知消息後，連夜驅車抵達丹江口市。經警方查驗身分及購買來源合法無誤後，將銀板完好無損交還。商家對警方高效負責的辦案態度，以及民眾主動上交不明財物的善舉，表達由衷感謝。

