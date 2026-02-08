冬奧爆「陰莖門」醜聞！選手下體打玻尿酸　竟是為了飛更遠

▲ 冬奧跳台傳出選手用陰莖增大術作弊醜聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2026米蘭-柯蒂納冬季奧運爆發離譜作弊醜聞，跳台滑雪項目傳出選手為了飛得更遠，竟在陰莖注射玻尿酸，世界反禁藥組織（WADA）已著手調查這起被外媒稱為「陰莖門」（Penisgate）的荒謬事件。

利用玻尿酸造假身體數據 賽服多1公分是關鍵

綜合《衛報》等外媒，冬奧跳台滑雪項目規定選手須在醫師見證下，穿著內衣褲接受國際滑雪總會（FIS）認證的3D身體掃描，賽服尺寸須嚴格對應掃描結果。而德國《圖片報》率先披露，部分選手會利用玻尿酸注射增大生殖器尺寸，藉此在測量賽服時造假身體數據。

迪肯大學（Deakin University）運動營養科學院副教授德懷爾（Dan Dwyer）說明，稍大的賽服能提供更大表面積，產生額外升力。FIS男子賽事總監佩爾蒂萊（Sandro Pertile）也稱，「賽服每多1公分都很關鍵，若表面積增加5%，就能飛得更遠。」研究更顯示，賽服僅增加2公分就可能讓飛行距離多出5.8公尺，足以左右獎牌得主。

醫師警告風險極高 嚴重恐組織壞死失去陰莖

澳紐泌尿外科學會前男科諮詢小組組長鍾教授（Eric Chung）警告，陰莖注射玻尿酸風險極高，需大量注射才能達到明顯增大效果，且效果僅能維持6至12個月，「注射技術不當或劑量錯誤會導致疼痛、變形、感染、發炎、感覺改變及性功能障礙，嚴重時可能引發壞疽（組織壞死），甚至失去陰莖。」

WADA承諾調查 跳台滑雪界作弊問題由來已久

WADA主席班卡（Witold Banka）在記者會上對此難掩困惑，但承諾若有證據將展開調查。事實上，跳台滑雪界長期存在靠賽服作弊問題，挪威隊教練今年1月就因在胯下部位私自縫線擴大賽服，被禁賽18個月。