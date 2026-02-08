　
    • 　
>
地方 地方焦點

安平天后宮信眾突昏厥醫師即刻CPR救回　一查救命醫竟是副市長之子

▲安平開台天后宮寫春聯活動期間，一名信眾突發昏厥，現場醫師即時施救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮7日下午舉辦寫春聯活動期間，廣場突發緊急狀況，約下午3時許，一名信眾疑似進食時噎到，當場昏厥倒地，現場一度氣氛緊張，所幸當時正在廟內參拜的國軍台中總醫院姜良諭醫師見狀，立即上前協助急救，施行胸外按壓與心肺復甦術（CPR）搶救，為患者爭取寶貴黃金救援時間。

安平開台天后宮總幹事林國明表示，事發當下，現場民眾立即上前關懷並協助通報，姜醫師臨危不亂投入急救，眾人分工合作下，患者逐步恢復意識。待救護車抵達時，該名信眾已清醒、對答自如，並可自行活動，經救護人員專業評估後，暫無送醫治療必要。

林國明指出，事後廟方才得知，當時即刻出手救人的姜良諭醫師，竟是台南市副市長姜淋煌的公子。姜醫師在救人過程中並未透露任何身分，直到返家後向父親簡單說明當天的急救經過，副市長隔日致電詢問廟方確認，這才讓眾人知曉其背景。

林國明轉述，姜醫師表示，原本當天計畫北上台中，卻臨時起意前往安平天后宮參拜，沒想到因此遇上救人事件；廟方也認為，或許是「安平媽冥冥之中的安排」，讓需要的人在最關鍵時刻遇到對的人。

為防範類似事件再度發生，林國明表示，廟方已於8日下午召集工作人員，邀請專業人員到廟內指導胸外按壓與心肺復甦術（CPR）操作，提升第一線應變能力。未來也將持續強化安全管理與急救設備配置，守護信眾參拜安全。

廟方對姜醫師即時施救、冷靜專業的義舉表達高度敬意與感謝，也感謝現場所有熱心協助的民眾，並將頒發感謝獎狀，肯定其善行。

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

