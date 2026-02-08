蘆洲女遭逆向男騎士擊落！噴飛波及停等小客車　2人慘摔送醫

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區昨（7）日下午一名20歲陳姓男子騎機車行經長榮路時，為了貪快，未依規定駛入來車道，竟大膽逆向行駛想要跨越雙黃線到順向車道，沒想到直接與對向迎面而來的女騎士發生猛烈擦撞。事故不僅造成2人受傷送醫，連一旁正在停等紅綠燈的小客車也無辜受累遭波及，詳細事故肇責待警方調查。

▼蘆洲女騎機車直行遭逆向男騎士撞倒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天下午3時許，陳姓男子騎機車不想繞路，圖方便貪快竟直接駛入對向車道。此時，30歲的吳姓女子正依規定騎車經過，雙方避讓不及，瞬間發生碰撞車禍。巨大的撞擊力讓2名騎士連人帶車摔倒在地，吳女的機車滑行過程中，還波及到一輛在路口停等紅綠燈的小客車，事故現場零件碎片散落一地。

警方獲報立即派員到場，並協助傷者救醫。陳男與吳女經初步包紮後，由救護車送往三重醫院進一步治療，所幸皆為肢體擦挫傷，意識清醒，無生命危險。警方現場對車禍的三方陳男、吳女及遭波及的小客車駕駛進行酒測，數值均為0。針對陳男逆向行駛的違規行為，依道路交通管理處罰條例第45條「不依規定駛入來車道」開罰，處600元以上、1800元以下罰鍰，詳細肇責待警方調查。

▼蘆洲女騎士遭撞噴飛波及停等的小客車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）