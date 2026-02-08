唯一進入林宅血案現場！記者淚憶「林家阿嬤為護孫」被刺十幾刀

▲根據監察院報告，林宅血案的行凶時序。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者施怡妏／綜合報導

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未事先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，引發輿論譁然，這場爭議也讓大眾再度討論林家血案。曾進入林宅血案現場的資深媒體人吳國棟，重提當年案發現場的情況，「報社退休後我寫了幾宗滅門血案的書，唯獨林宅血案無法寫，不忍心寫。」

吳國棟回憶林宅案發現場



台灣觀光協會會長、資深媒體人簡余晏臉書發文，曾在「義光教會」（林宅血案事發現場）參加禮拜後，走到地下室，有位長輩告訴她，當年雙胞妹妹就是在地下室樓梯口流血致死，嘴巴裡含著的糖還來不及化掉，至今仍記得那個樓梯下，久久難以忘記的地下室的光影。

資深媒體人吳國棟在下方留言，回憶當年進入林宅血案現場的情況，當時現場僅有他與刑警大隊長王鑽，自己是唯一進入現場的記者。他指出，雙胞胎分別倒臥在地下室與通往逃生梯的階梯上，兩人皆在背後脊髓處中刀。

阿嬤則陳屍在大廳通往地下室的樓梯轉角，頸部遭割傷，身上有多處刀傷，「她可能是抵擋凶手追殺雙胞胎，所以遭到如此殘酷毒手」，因為雙胞胎各中一刀，他推斷這是職業手法，刑警大隊長王鑽也同意。

得知翻拍吳國棟直呼殘酷冷血



事後專案小組也為避免混淆而留下他的指紋。吳國棟強調，這段經歷是難以承受的回憶，「這是一段不堪回憶的往事！雙胞胎小小的身軀讓我眼眶泛淚！居然有人說不嚴重不恐怖，真喪盡天良！」

吳國棟表示，報社退休之後，寫了幾宗滅門血案的書，「唯獨林宅血案無法寫，不忍心寫」，現在得知翻拍案件的事情，直呼「殘酷冷血！而那些年輕無知演員竟說不嚴重不恐怖！台灣轉型正義真是失敗啊！」