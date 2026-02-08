自來水管遭挖破50公分「上萬戶受影響」　侯友宜指示明早搶修完畢

▲侯友宜8日到新北市思源路、五工路口視察自來水管線破管狀況。（圖／新北市府提供）

記者蘇靖宸／新北報導

新北市新北大道與思源路、五工路口今（8日）因自來水管線遭工程單位挖破，自來水外洩釀大量道路積水。新北市長侯友宜表示，今天在人行道的施工過程當中，挖破了一條管徑500公釐（50公分）的自來水管，造成水流溢出，市府跟自來水公司評估，目前應該會影響將近上萬戶，範圍包括產業園區在內的五股跟泰山、新莊，新北市府跟自來水公司緊急搶修，希望在明天早晨能夠順利搶修完畢。

侯友宜說，市府跟自來水公司評估，目前應該會影響將近上萬戶，至於所影響的範圍，除了五股跟泰山以外，因為隨著開挖的時間、搶修的速度，市府會隨時做好整個通報的訊息；同時除了交通做好疏導以外，消防局的水車協力在備車，以及在整個供應水的水站，「我們都已經準備好了」，希望明天有水可以提供給產業園區所有住戶用，不要因為這個事件受到太大的衝擊 。

由於事發位置為交通要道，記者詢問，明天就是上班日不會影響嗎？侯友宜回應，所以從今天一開始的時候，他已經指示分局、交通單位全力備戰，從現在開始到明天所有的復工完畢，所有的警力都會在現場，隨時在交通的調整上，也隨著工程施工的狀況，隨時來告訴民眾路況；目前預計如果順利的話，希望能夠在明天早上能夠順利搶修完成，「我們全力搶修，所有的機具以及開挖的方式，大家都已經討論完畢 」。

記者追問，這裡管線有分水到產業園區嗎？侯友宜說，當然這個管線有供水到五股產業園區，但是附近包括泰山一部分，還有新莊的思源路，這一部分的住戶也會多少受到影響。至於是否對產業造成影響？侯友宜表示，這部分會全力的搶修，希望能夠在明天早上順利供水，這樣影響的範圍就會很小。