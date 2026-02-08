不是唸ㄐㄩㄝˊ！「新堀江」正確讀音曝光　網愣：到底誰聽得懂

▲新堀江商圈。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

連當地人也唸錯！一名網友表示，逛高雄新堀江時發現看板標示為「Shin Ku Chan」，才驚覺「堀」應唸「ㄎㄨ」，而非多年來習慣的「ㄐㄩㄝˊ」。貼文曝光後引發熱議，不少高雄人坦言唸錯幾十年，直呼改不過來，「我不管，叫了20幾年新堀江就這樣吧」、「唸新ㄎㄨ江，到底誰聽得懂呢？」

「原來我一直以來都唸錯了！」一名網友在臉書《路上觀察學院》驚訝直呼，他最近去逛高雄新堀江商圈時，發現景點看板上寫著「Shin Ku Chan」，才知道堀要唸做「ㄎㄨ」，與他一直以來認知「ㄐㄩㄝˊ」的發音，根本是天差地遠。

網笑已習慣：繼續唸錯成ㄐㄩㄝˊ

底下網友熱議，「我就問，在高雄唸新ㄎㄨ江，到底誰聽得懂呢」、「我不管，叫了20幾年新堀江就這樣吧，跟IKEA差不多的概念」、「跟別人聊天的時候還是習慣叫ㄐㄩㄝˊ」、「就像日本姓堀北的，我都唸ㄐㄩㄝˊ北，後來才知道是ㄎㄨ北，但聽起來有點像台灣人在唸哭杯阿，有點難聽」、「高雄活了幾十年都是念ㄐㄩㄝˊ」、「還有唐吉訶ㄏㄜ德」、「可以這樣記：時代的眼淚...哭啊」。

也有人解釋，「是唸『哭』沒有錯，只是可能跟掘這個字搞混了，所以也不是道頓掘，而是道頓堀」、「台語都一直唸成枯剛，不過堀江商場是在鹽埕區，早期很多店家賣走私貨」。

事實上，查看台灣教育部《國語辭典簡編本》，確實堀只有一個「ㄎㄨ」的發音，意思為洞穴，同「窟」。

而許多人也常唸錯的常見字詞，像是唐吉訶德，很多人都將訶念為「ㄎㄜ」，但其實是「ㄏㄜ」才對；經典動漫《蠟筆小新》，媽媽美冴都被念成「ㄧㄚˊ」，但正確念法其實是「ㄏㄨˋ」，有清澈的意思。