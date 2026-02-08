獨／北捷縱火犯擁台大+留日高學歷　都市計畫受害者竟縱火陳情

▲北捷發生連續縱火案，圖為大安森林公園站。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



日前有媒體報導，台中市神岡區社口地區「大夫第自辦市地重劃案」因推動過程引發爭議，有部分居民土地配合都市計畫道路拓寬已遭徵收，如今再面臨重劃分配，卻拿不回應有的土地持份，當時反重劃自救會會長曾世源表示，社口地區部分住戶40餘年前因道路拓寬，臨路土地已遭徵收，重劃分土地面積大幅縮減，如今重劃案又規劃近四成公設用地，參加都更儼然成為被建商剝削的肥羊，曾男多年來四處陳情碰壁，8日竟然持稻草在北市捷運站廁所點燃的激烈方式表達訴求。

台北捷運大安森林公園站、善導寺站今(8日)2小時內接連遭人於男廁內蓄意縱火，幸2起火警都迅速被發現、撲滅，未釀成人員傷亡，但由於捷運人流量高，警方也高度重視，迅速逮捕曾姓嫌犯。

涉嫌縱火的曾世源（72歲）是台中神岡區社口「大夫第自辦都市重劃案」自救會會長，擁有台大外文系及留學日本高學歷，本來從事英日語、圍棋教學工作20餘年，是國內知名的圍棋書籍翻譯作者。未料擁有高學歷的他竟然會因都市重劃權益受損後，持稻草在北市捷運站內廁所縱火。



▲北捷連續縱火，嫌犯請願書內容曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

曾嫌請願書內容與位於台中市神岡區的「大夫第重劃區」有關，自救會地主自知悉列入重劃區迄今14年，多次陳抗表達，堅定不願意參加重劃，「促請主管機關台中市政府依照憲法賦予人民財產權，遵照釋字739號解釋與獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法，立即將自救會地主自重劃區剔除。」至於他為何北上縱火，仍待檢警調查釐清。