生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節搶商機！高雄百貨朝聖超人力霸王、抽百萬BMW　MUJI限時9折

▲▼無印良品。（圖／記者許宥孺攝）

▲位於新光三越左營店的無印良品近日改裝新開幕。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

農曆春節將至，百貨商場端優惠、IP快閃吸客。位於高鐵左營站旁的新光三越左營店，配合冬日遊樂園，推出超人力霸王快閃店，滿足親子客放電需求；3F的無印良品則近日完成改裝，坪數幾乎增至一倍，結帳限時9折。Global Mall新左營車站、漢神巨蛋則推出新春福袋開賣，要抽出BMW百萬名車、SUZUKI小型掀背車幸運車主。

新光三越左營店緊鄰高鐵左營站，地理位置有三鐵優勢，加上新左營人口增多，MUJI無印良品看好在地消費需求，近日將其位於新光三越左營門市大升級，將原有184坪擴增至335坪，門市擺設十餘支模特兒，透過穿搭造型與生活情境模擬，讓顧客可直觀想像商品融入生活的模樣。

▲▼無印良品。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼改裝後空間擴增近一倍更好逛。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼無印良品。（圖／記者許宥孺攝）

商品規劃部分，門市改裝後擴大服飾配件、食品點心、美妝保養陳列空間，也新增童裝系列、首度導入冷凍食品，家具展示區則擴增至8坪。慶祝升級開幕，即日起至11日至無印良品左營門市結帳出示「MUJI passport」手機APP，享有9折優惠。

▲新光三越左營店推出《超人力霸王》卡牌遊戲快閃店。（圖／新光三越提供）

▲新光三越左營店推出《超人力霸王》卡牌遊戲快閃店。（圖／新光三越提供）

迎合高雄冬日遊樂園「超人力霸王」IP登陸，新光三越左營店即日起至3月1日也推出「超人力霸王」卡牌遊戲快閃店，打造沉浸式IP體驗空間，病規劃多款經典角色展示與免費拍照打卡區，無論是陪伴大小朋友成長的經典英雄，或是最新系列角色造型，都吸引粉絲駐足合影留念。

▲進擊的巨人快閃店登陸夢時代。（圖／夢時代提供）

▲進擊的巨人快閃店登陸夢時代。（圖／夢時代提供）

統一時代百貨高雄店則有「進擊的巨人」登場，即日起至3月9日推出快閃店，有集結米卡莎、里維及約翰等主要角色的「天與地之戰」，還有紅磚牆前「米卡莎與阿爾敏」櫥窗區等4大拍照打卡點，「經典回顧牆」也必須留時間細品。

▲▼Global Mall新左營車站推出新春福袋。（圖／環球購物中心提供）

▲Global Mall新左營車站新春福袋正式開賣。（圖／環球購物中心提供）

新年試手氣，Global Mall 新左營車站推出「馬吉福袋」限量100組，即日起至12日可於線上搶先預購，17日大年初一上午11點現場正式開賣，內容涵蓋「萬用發財福袋包」、「萌馬暖暖毯」、「福氣保溫杯」、「納福趴睡枕」，並加碼抽出價值155萬元的BMW名車、價值16.7萬元的黃金富貴馬及愛馬仕精品包等豪華獎項，主打開袋都有獎。

▲漢神巨蛋福袋抽SUZUKI人氣小車。（圖／漢神巨蛋提供）

▲漢神巨蛋福袋抽SUZUKI人氣小車。（圖／漢神巨蛋提供）

漢神巨蛋則推出500元的「萬馬奔騰福氣袋」，即日起至15日可搶先預購，內含漢神巨蛋500元禮券及抽獎券；2月17日大年初一上午10點30分熱鬧開賣、當日中午12點30分正式開獎，幸運得主可將價值73萬元的SUZUKI SWIFT人氣小車開回家。福袋獎項還包括熱門的iPhone 17 pro、OSIM 背部+足部按摩器、漢來日月行館一泊二食住宿券，以及四星飯店住宿券、飾品、餐券等多種獎項。

分享給朋友：

高雄冬日遊樂園2/7開幕　60城市超人齊揭幕

高雄冬日遊樂園2/7開幕　60城市超人齊揭幕

「2026高雄冬日遊樂園」將於7日下午5點在愛河灣珊瑚礁群好望角盛大開幕！高雄市政府結合港灣特色與日本經典英雄IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為策展主軸，打造融合港灣景觀、城市節慶與親子歡樂的「超人慶典」。開幕活動特別規劃超人力霸王角色同時於海域與陸域登場，更邀請近60位「城市超人」，包括鏟子超人、救災救護、維護社會秩序及交通疏運等守護城市的英雄與陳其邁市長一同揭開序幕。

Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士

Q版「超人力霸王」彩繪海上巴士

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機

超人力霸王降臨愛河！高雄飯店搶商機

連假搭客運最划算 春節6折

連假搭客運最划算 春節6折

直擊／「超人力霸王」降臨高雄車站、旅運中心

直擊／「超人力霸王」降臨高雄車站、旅運中心

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

