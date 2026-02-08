春節搶商機！高雄百貨朝聖超人力霸王、抽百萬BMW　MUJI限時9折

▲位於新光三越左營店的無印良品近日改裝新開幕。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

農曆春節將至，百貨商場端優惠、IP快閃吸客。位於高鐵左營站旁的新光三越左營店，配合冬日遊樂園，推出超人力霸王快閃店，滿足親子客放電需求；3F的無印良品則近日完成改裝，坪數幾乎增至一倍，結帳限時9折。Global Mall新左營車站、漢神巨蛋則推出新春福袋開賣，要抽出BMW百萬名車、SUZUKI小型掀背車幸運車主。

新光三越左營店緊鄰高鐵左營站，地理位置有三鐵優勢，加上新左營人口增多，MUJI無印良品看好在地消費需求，近日將其位於新光三越左營門市大升級，將原有184坪擴增至335坪，門市擺設十餘支模特兒，透過穿搭造型與生活情境模擬，讓顧客可直觀想像商品融入生活的模樣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼改裝後空間擴增近一倍更好逛。（圖／記者許宥孺攝）



商品規劃部分，門市改裝後擴大服飾配件、食品點心、美妝保養陳列空間，也新增童裝系列、首度導入冷凍食品，家具展示區則擴增至8坪。慶祝升級開幕，即日起至11日至無印良品左營門市結帳出示「MUJI passport」手機APP，享有9折優惠。

▲新光三越左營店推出《超人力霸王》卡牌遊戲快閃店。（圖／新光三越提供）



迎合高雄冬日遊樂園「超人力霸王」IP登陸，新光三越左營店即日起至3月1日也推出「超人力霸王」卡牌遊戲快閃店，打造沉浸式IP體驗空間，病規劃多款經典角色展示與免費拍照打卡區，無論是陪伴大小朋友成長的經典英雄，或是最新系列角色造型，都吸引粉絲駐足合影留念。

▲進擊的巨人快閃店登陸夢時代。（圖／夢時代提供）



統一時代百貨高雄店則有「進擊的巨人」登場，即日起至3月9日推出快閃店，有集結米卡莎、里維及約翰等主要角色的「天與地之戰」，還有紅磚牆前「米卡莎與阿爾敏」櫥窗區等4大拍照打卡點，「經典回顧牆」也必須留時間細品。

▲Global Mall新左營車站新春福袋正式開賣。（圖／環球購物中心提供）



新年試手氣，Global Mall 新左營車站推出「馬吉福袋」限量100組，即日起至12日可於線上搶先預購，17日大年初一上午11點現場正式開賣，內容涵蓋「萬用發財福袋包」、「萌馬暖暖毯」、「福氣保溫杯」、「納福趴睡枕」，並加碼抽出價值155萬元的BMW名車、價值16.7萬元的黃金富貴馬及愛馬仕精品包等豪華獎項，主打開袋都有獎。

▲漢神巨蛋福袋抽SUZUKI人氣小車。（圖／漢神巨蛋提供）



漢神巨蛋則推出500元的「萬馬奔騰福氣袋」，即日起至15日可搶先預購，內含漢神巨蛋500元禮券及抽獎券；2月17日大年初一上午10點30分熱鬧開賣、當日中午12點30分正式開獎，幸運得主可將價值73萬元的SUZUKI SWIFT人氣小車開回家。福袋獎項還包括熱門的iPhone 17 pro、OSIM 背部+足部按摩器、漢來日月行館一泊二食住宿券，以及四星飯店住宿券、飾品、餐券等多種獎項。