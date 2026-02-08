石川集團幸福留才戰勝高山缺工　阿里山賓館有望挑戰5億營收

▲克服 2,200 公尺缺工挑戰！石川集團領航阿里山賓館，靠「幸福感」挑戰 5 億營收奇蹟，尾牙上董事長石川親頒10萬獎金 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在全球旅宿業仍受缺工浪潮衝擊的當下，位於海拔2,200公尺、物資與交通相對不便的阿里山賓館，卻交出了一份令人驚嘆的成績單。石川傳媒集團自2020年「危機入市」以來，憑藉精準的「高端客群」聚焦策略，不僅成功讓這座百年賓館轉型，更在2025年實現營收衝向4億、挑戰5億元的佳績。然而，在輝煌的數據背後，真正的關鍵不在於硬體的奢華翻新，而是讓員工「有感幸福」。

2020年全球旅遊業因疫情陷入停擺，石川傳媒集團卻選擇在此時危機入市，看準阿里山獨特的文化歷史地位，果斷聚焦經營高品質的高端客群。隨著國境開放與鐵道經濟等旅遊復甦，這項戰略讓阿里山賓館迅速在國際市場脫穎而出。

然而，高端服務的靈魂在於「人」。石川集團深知，要在物資運送不易、生活機能受限的高山上留住人才，必須展現出比平地飯店更大的誠意。董事長深信：「沒有快樂的員工，就沒有感動的服務」，這也成為阿里山賓館能在餐飲旅宿業「缺工荒」中屹立不搖的核心競爭力。

▲石川傳媒集團董事長石川尾牙加碼，除感恩員工也喊話衝破4億挑戰5億 。（圖／記者翁伊森攝）

石川集團將員工視為事業夥伴。在最新的年度歲末聚會中，董事長親自頒發高達「拾萬圓」的集團董事長獎金，直接以實質經濟回饋感謝員工的辛勞。當 2025 年營收創下歷史新高時，集團並非將利潤全數收回，而是透過「業績精進獎金」機制與全員共享成果。

同時，為因應日益增加的歐美與日韓旅客，賓館設立了語言（日、英語）與專業證照津貼，鼓勵員工自我成長。這種將「加薪」與「進步」連結的制度，讓員工在偏遠的高山上，依然能感受到競爭力的提升與職涯的寬度。





▲石川傳媒集團由阿里山賓館董事長朱莉(圖右)頒贈感謝20年員工 。（圖／記者翁伊森攝）

在石川集團舉辦的年終盛會中，最令人動容的一幕是頒發「20 年服務獎」給資深員工。在流動率極高的飯店業，能讓員工奉獻青春長達二十載，背後仰賴的是「情緒價值」的營造。透過「日出津貼」感謝清晨服務觀日遊客的辛勞，以及在高山環境中營造「大家庭」的共融氛圍，成功將孤獨感轉化為向心力。

阿里山賓館能獲得國際媒體推薦，核心競爭力正是員工展現出的真誠笑容。石川集團總結其經營心法：「要把員工當成家人照顧，他們才會把客人當成家人對待。」

這種以員工幸福為基石的經營模式，不僅讓阿里山賓館在缺工浪潮中屹立不搖，更讓這間百年賓館在石川集團的帶領下，成功轉型為兼具文化底蘊與現代服務溫度的國際級飯店，朝著 5 億營收的下一個里程碑穩健邁進。