社會焦點

低温來襲！合歡山區2路段入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

▲▼低溫來襲，合歡山區高海拔路段有結冰機率，部分路段將實施只出不進及雙向封閉管制。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

▲低溫來襲，合歡山區高海拔路段有結冰機率，部分路段將實施只出不進及雙向封閉管制。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依目前中央氣象署情資顯示今天夜間受鋒面及寒流影響，台14甲線3,000公尺以上及台8線高海拔路段有路面結冰機率；翠峰至大禹嶺及台8線107K至110K大禹嶺路段今日17時起實施道路預警性封閉措施，車輛只出不進。

另外，中區養護工程分局考量武嶺至松雪樓路段崎嶇蜿蜒，易發生打滑情形，為維護用路人安全，將實施「雙向封閉」管制，禁止通行；並於明日早上8時視天候及道路狀況再決定是否「限加掛雪鏈車輛通行」或「開放通行」。請用路人提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。

養護工程分局提醒用路人，高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段及方式仍視現況機動調整。

▲▼低溫來襲，合歡山區高海拔路段有結冰機率，部分路段將實施只出不進及雙向封閉管制。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

另依115年合歡山雪季公告事項：下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段】 

公路局呼籲，欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。
 

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

唯一進入林宅血案現場！記者淚憶「林家阿嬤為護孫」被刺十幾刀
性侵急診女病患！台大住院醫急認罪道歉　二審改判2年
獨／北捷2站縱火犯背景曝　有台大+留日高學歷
最狂尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎！安慰獎1.

低温來襲！合歡山區2路段入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

翠峰至大禹嶺入夜只出不進　武嶺至松雪樓封閉

台14甲線武嶺至松雪樓積雪結冰　限掛雪鏈通行

合歡山下雪啦！凌晨降「冰霰飄夾雪花」　積雪1.5cm畫面曝

翠峰至大禹嶺入夜管制　武嶺至松雪樓封閉

低温合歡山入夜只出不進武嶺松雪樓雙向封閉

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

