政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北捷大安森林公園、善導寺遭縱火　蔣萬安急發聲：加強巡邏

▲北市捷運善導寺站男廁8日中午遭曾男持雜草縱火。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市捷運善導寺站男廁8日中午遭曾男持雜草縱火。（圖／記者張君豪翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北捷運大安森林公園站和善導寺站男廁今（8日）陸續發生火警，所幸火勢迅速被撲滅，警消追查發現疑為同一男子在內燃燒雜物所致，目前已逮捕到案，警方正釐清案情和涉案動機。台北市長蔣萬安表示，北捷發現異狀後，第一時間通報警察局及消防局處理，市府團隊警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。

警消上午11時53分獲報，北捷大安森林公園站的B1樓層出口旁男廁有人在內燃燒雜物，立即出動消防車7輛、救護車1輛和19人到場滅火，經查燃燒面積約0.5平方公尺，無人傷亡。緊接著下午1時59分再接獲通報，指北捷善導寺站的男廁有人在燒雜物，立即出動消防車8輛、救護車1輛和28人馳援，所幸已由捷運站人員自行撲滅。

由於兩起案件雷同，警方經循線追查已逮捕1名疑涉案男子，正在進行偵訊以釐清案情。

蔣萬安表示，8日稍早有可疑人士涉嫌在捷運大安森林公園站、善導寺站縱火。台北捷運公司發現異狀後，第一時間通報警察局及消防局處理。市府團隊警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。他指出，警方已於下午2時30分左右，在善導寺站外查獲嫌犯並帶回。詳細案情及相關說明將由警察局統一對外說明。請市民朋友安心，無須驚慌。

02/06 全台詐欺最新數據

405 1 8963 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

唯一進入林宅血案現場！記者淚憶「林家阿嬤為護孫」被刺十幾刀
性侵急診女病患！台大住院醫急認罪道歉　二審改判2年
獨／北捷2站縱火犯背景曝　有台大+留日高學歷
最狂尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎！安慰獎1.

海鯤潛航影片曝光　蔡英文：這是對海軍的肯定也為國軍爭一口氣

自來水管遭挖破50公分「上萬戶受影響」　侯友宜指示明早搶修完畢

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

北捷大安森林公園、善導寺遭縱火　蔣萬安急發聲：加強巡邏

海鯤淺水潛航影片曝光　賴清德感動：將由淺入深完成全艦性能驗證

幕後／巧遇？徐欣瑩遭爆「不請自來」　白切割：柯文哲不介入藍初選

為何民進黨政府不將林宅血案檔案解密？　沈伯洋：國民黨怎可能留證據

分析柯文哲、黃國昌推進仇恨政治SOP　蔡秉璁：盼選民看穿柯黃

批美方國防預算「劃錯重點」　鄭麗文：不會影響盧秀燕跟我訪美

「2026藍白合是大戰略」　柯文哲：必協調出竹縣長只一組候選人

海鯤潛航影片曝光　蔡英文：這是對海軍的肯定也為國軍爭一口氣

自來水管遭挖破50公分「上萬戶受影響」　侯友宜指示明早搶修完畢

因應迪化商圈年貨大街人車潮壅塞！　北市警無人機＋增派警力疏導

北捷大安森林公園、善導寺遭縱火　蔣萬安急發聲：加強巡邏

海鯤淺水潛航影片曝光　賴清德感動：將由淺入深完成全艦性能驗證

幕後／巧遇？徐欣瑩遭爆「不請自來」　白切割：柯文哲不介入藍初選

為何民進黨政府不將林宅血案檔案解密？　沈伯洋：國民黨怎可能留證據

分析柯文哲、黃國昌推進仇恨政治SOP　蔡秉璁：盼選民看穿柯黃

批美方國防預算「劃錯重點」　鄭麗文：不會影響盧秀燕跟我訪美

「2026藍白合是大戰略」　柯文哲：必協調出竹縣長只一組候選人

