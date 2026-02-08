北捷大安森林公園、善導寺遭縱火　蔣萬安急發聲：加強巡邏

▲北市捷運善導寺站男廁8日中午遭曾男持雜草縱火。（圖／記者張君豪翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

北捷運大安森林公園站和善導寺站男廁今（8日）陸續發生火警，所幸火勢迅速被撲滅，警消追查發現疑為同一男子在內燃燒雜物所致，目前已逮捕到案，警方正釐清案情和涉案動機。台北市長蔣萬安表示，北捷發現異狀後，第一時間通報警察局及消防局處理，市府團隊警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。

警消上午11時53分獲報，北捷大安森林公園站的B1樓層出口旁男廁有人在內燃燒雜物，立即出動消防車7輛、救護車1輛和19人到場滅火，經查燃燒面積約0.5平方公尺，無人傷亡。緊接著下午1時59分再接獲通報，指北捷善導寺站的男廁有人在燒雜物，立即出動消防車8輛、救護車1輛和28人馳援，所幸已由捷運站人員自行撲滅。

由於兩起案件雷同，警方經循線追查已逮捕1名疑涉案男子，正在進行偵訊以釐清案情。

蔣萬安表示，8日稍早有可疑人士涉嫌在捷運大安森林公園站、善導寺站縱火。台北捷運公司發現異狀後，第一時間通報警察局及消防局處理。市府團隊警戒並同步加強各車站巡邏，確保旅客安全。他指出，警方已於下午2時30分左右，在善導寺站外查獲嫌犯並帶回。詳細案情及相關說明將由警察局統一對外說明。請市民朋友安心，無須驚慌。