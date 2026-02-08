性侵急診女病患！台大住院醫急認罪道歉　二審改判2年

▲黃姓狼醫性侵女病患，一審判3年，二審改判2年。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者郭玗潔／台北報導

婦產科醫師黃信穎在台大擔任住院醫師時，性侵來急診的女病患，被台北地院依他犯對受照護之人利用機會性交罪，判處3年徒刑。全案上訴到台灣高等法院，法官認為一審量刑稍嫌過重，且未考量黃信穎認罪、多次道歉、積極想和解等犯後態度，撤銷原判決，改判他2年徒刑。但因為黃信穎沒有取得被害人原諒，不給予緩刑。全案還可上訴。

判決指出，黃信穎在台大婦產部擔任住院醫師時，於2021年6月間以實施「性反應測試」為由，對女病患指侵得逞。全案經台北地院審理，法官認為黃信穎犯後否認犯行，毫無悔意，依他犯對受照護之人利用機會性交罪，處3年徒刑。黃信穎的執業執照也被台北市衛生局廢除。

檢方和黃信穎都僅針對一審量刑部分上訴。台灣高等法院審理，表示「對受照護之人利用機會性交罪」法定刑為6月以上、5年以下有期徒刑，按照黃信穎的犯罪手段和情狀，原審量處3年徒刑，稍嫌過重。

台灣高等法院指出，黃信穎在二審中坦承犯行，且多次用書面對受害女子道歉，並表達賠償相當金額的意願，但因受害女子拒絕所以未能和解。原審量刑未審酌黃信穎認罪、道歉和積極想賠償的犯後態度，認為黃指摘原審量刑過重有理由，撤銷原判決，改處黃2年徒刑。另外，黃信穎雖請求法官給予緩刑，法官認為黃信穎雖無前科，但至今未賠償或取得被害人的原諒，不宜宣告緩刑。