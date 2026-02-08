佛祖請吃飯暖心圍爐！左鎮噶瑪噶居寺席開131桌　1300弱勢共享團圓餐

▲台南市長黃偉哲與洛本天津仁波切到場關懷，發放福田金與禦寒物資，送上新年祝福。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026年「佛祖請吃飯・扶弱濟貧」慈善活動，8日於台南市左鎮噶瑪噶居寺入口停車場溫馨登場，今年席開131桌，邀請左鎮、玉井、楠西、南化等偏區低收入戶、中低收入戶、社會局玉井社福中心列案邊緣戶，以及本市聲暉、腦麻、脊髓損傷、聽障、慈光等身心障礙團體與弱勢兒少，共計1301人齊聚圍爐，在冬末時節共享一頓暖心餐敘。

▲「佛祖請吃飯・扶弱濟貧」公益圍爐登場，席開131桌，逾1300名弱勢民眾共享團圓餐。

活動除以豐盛佳餚溫暖眾人身心外，也結合衛生所提供X光篩檢服務，照顧弱勢族群健康需求。現場氣氛溫馨熱絡，讓不少參與者直呼「過年前就感受到團圓的味道」。

台南市長黃偉哲心繫弱勢，特別到場致意並發放糖果給參與的親子，同時與噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切一同發放每位參加者2000元福田金，以及毛帽、圍脖、手套等禦寒物資，在寒冬中送上實質關懷與祝福，祈願眾人身心安頓、迎向順境。社會局長郭乃文，以及左鎮、玉井、楠西、南化等行政區代表，立委陳亭妃、議員周奕齊等人亦到場關心。

「佛祖請吃飯」活動由洛本天津仁波切發起，並成立蔣揚社會福利慈善基金會推動利生事業，取佛陀「日中一食」典故與弟子乞食行誼為精神核心，於年關前為弱勢朋友提供一頓溫飽的圍爐餐，同時兼顧其身心健康，實踐菩薩道精神。

主辦單位指出，活動自舉辦以來，關懷對象逐年擴大，除偏遠山區弱勢居民外，也納入腦麻、脊髓損傷、視障、聽障等公益團體，並於104年正名為「佛祖請吃飯・扶弱濟貧」，希望透過善行善念，傳遞溫暖與希望，撫慰弱勢朋友身心的憂苦。

為營造更溫馨的心靈氛圍，噶瑪寺戒癮協進會也規劃交響樂演出，以音樂陪伴眾人用餐；洛本天津仁波切逐桌發放紅包，提前送上新年祝福，蔣揚志工穿梭會場協助引導，讓參與者感受到滿滿關懷。

洛本天津仁波切表示，關懷弱勢不能等待，也需要有人持續去做。「佛祖請吃飯」匯聚眾人發心，將佛陀慈悲化為具體行動，透過一餐飯，陪伴需要幫助的眾生，也喚起社會更多體恤、接納與關懷，讓弱勢朋友在陪伴中看見希望、獲得面對生活的勇氣。這項利生事業未來也將持續推動，回應眾生對溫暖與安定的期待。