零下23度急凍！暴雪襲南韓　濟州機場「163航班取消」影響上萬人

▲ 大雪導致濟州國際機場上午一度關閉。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓8日遭遇強烈寒流襲擊，濟州及南部地區更降下暴雪，導致陸海空交通大亂，各地災情頻傳。濟州國際機場因積雪及強風一度關閉跑道，原定461個航班中有163班次取消、5班次折返，約1.1萬名旅客行程受阻。

濟州島積雪嚴重 知事視察機場安撫旅客

根據《韓聯社》，濟州島積雪嚴重，漢拏山御里牧測得21.5公分、沙堤飛18.7公分、三角峰15.2公分的積雪量。濟州知事吳怜勳視察機場時表示，「因天氣惡化而受困的旅客想必非常焦慮」，承諾將與航空公司等單位密切合作，即時提供航班及氣象資訊，盡力減少民眾不便。

海上交通癱瘓 90艘客輪停航

海上交通同樣受到影響，西海及南海發布強風警報，多條航線停駛。仁川往返白翎島、延坪島等12條航線共14艘客輪停航；全南地區30條航線、38艘客輪無法營運；濟州往返楸子島、莞島、木浦等地的渡輪也全數停駛。濟州加波島、牛島等地測得最大瞬間風速達每秒20至24公尺。

東海岸氣溫驟降零下23.5度 創今冬紀錄

南韓東海岸出現破紀錄低溫，江原高城香爐峰清晨氣溫驟降至零下23.5度，創下今冬最低紀錄，華川光德山則測得零下23.4度、鐵原臨南零下22.9度、大關嶺零下18.9度。

京畿道寒害事故頻傳 啟動避寒設施

京畿道全境發布寒流特報，因設施結冰、路面結凍導致意外頻傳，6日至8日上午6時共發生25起寒害相關事故，包括2人獲救、17件冰柱清除、4件水管凍裂等。京畿道已啟動8129處避寒設施，確保弱勢族群安全。