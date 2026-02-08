　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

零下23度急凍！暴雪襲南韓　濟州機場「163航班取消」影響上萬人

▲▼ 大雪導致濟州國際機場一度關閉。（圖／VCG）

▲ 大雪導致濟州國際機場上午一度關閉。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓8日遭遇強烈寒流襲擊，濟州及南部地區更降下暴雪，導致陸海空交通大亂，各地災情頻傳。濟州國際機場因積雪及強風一度關閉跑道，原定461個航班中有163班次取消、5班次折返，約1.1萬名旅客行程受阻。

濟州島積雪嚴重　知事視察機場安撫旅客

根據《韓聯社》，濟州島積雪嚴重，漢拏山御里牧測得21.5公分、沙堤飛18.7公分、三角峰15.2公分的積雪量。濟州知事吳怜勳視察機場時表示，「因天氣惡化而受困的旅客想必非常焦慮」，承諾將與航空公司等單位密切合作，即時提供航班及氣象資訊，盡力減少民眾不便。

海上交通癱瘓　90艘客輪停航

海上交通同樣受到影響，西海及南海發布強風警報，多條航線停駛。仁川往返白翎島、延坪島等12條航線共14艘客輪停航；全南地區30條航線、38艘客輪無法營運；濟州往返楸子島、莞島、木浦等地的渡輪也全數停駛。濟州加波島、牛島等地測得最大瞬間風速達每秒20至24公尺。

東海岸氣溫驟降零下23.5度　創今冬紀錄

南韓東海岸出現破紀錄低溫，江原高城香爐峰清晨氣溫驟降至零下23.5度，創下今冬最低紀錄，華川光德山則測得零下23.4度、鐵原臨南零下22.9度、大關嶺零下18.9度。

京畿道寒害事故頻傳　啟動避寒設施

京畿道全境發布寒流特報，因設施結冰、路面結凍導致意外頻傳，6日至8日上午6時共發生25起寒害相關事故，包括2人獲救、17件冰柱清除、4件水管凍裂等。京畿道已啟動8129處避寒設施，確保弱勢族群安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
唯一進入林宅血案現場！記者淚憶「林家阿嬤為護孫」被刺十幾刀
性侵急診女病患！台大住院醫急認罪道歉　二審改判2年
獨／北捷2站縱火犯背景曝　有台大+留日高學歷
最狂尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎！安慰獎1.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣籍通緝犯在菲律賓被抓　正面照曝光

零下23度急凍！暴雪襲南韓　濟州機場「163航班取消」影響上萬人

日本藍寶堅尼「失控撞6車」！害2警骨折重傷　丟包受傷女伴肇逃

遊樂設施載26人「突斷裂墜地」影片曝光　警救人殉職

美FDA出手！　「每月只要1500元」廉價版瘦瘦針夭折

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！首次才7歲　女童5年淪洩慾工具

川普會晤宏都拉斯親台派總統　讚共享美國優先價值觀

不明飛行物出沒！甩開美軍無人機鎖定　直擊影片曝光

日本眾議院大選遇大雪「投票率下降」！　日航19航班取消

情色教主雪碧「被關小黑屋」查全裸照！新加坡證實遣返　原因曝光

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

高雄男被輾斃

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

台灣籍通緝犯在菲律賓被抓　正面照曝光

零下23度急凍！暴雪襲南韓　濟州機場「163航班取消」影響上萬人

日本藍寶堅尼「失控撞6車」！害2警骨折重傷　丟包受傷女伴肇逃

遊樂設施載26人「突斷裂墜地」影片曝光　警救人殉職

美FDA出手！　「每月只要1500元」廉價版瘦瘦針夭折

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！首次才7歲　女童5年淪洩慾工具

川普會晤宏都拉斯親台派總統　讚共享美國優先價值觀

不明飛行物出沒！甩開美軍無人機鎖定　直擊影片曝光

日本眾議院大選遇大雪「投票率下降」！　日航19航班取消

情色教主雪碧「被關小黑屋」查全裸照！新加坡證實遣返　原因曝光

快訊／21縣市低溫特報「10地非常寒冷」　急凍至明晨

嘉基辦縣市暖心圍爐　陪伴600獨居長輩共度溫馨春節

吳克群節目槓上樂評人　他發文反擊「在我面前裝」：你了解我嗎

飼料廠三代轉型烘焙業　進駐台中高鐵拓點

海鯤潛航影片曝光　蔡英文：這是對海軍的肯定也為國軍爭一口氣

自來水管遭挖破50公分「上萬戶受影響」　侯友宜指示明早搶修完畢

石川集團幸福留才戰勝高山缺工　阿里山賓館有望挑戰5億營收

快訊／台中后里雜草火警　濃煙狂竄燃燒3千平方公尺

不是唸ㄐㄩㄝˊ！「新堀江」正確讀音曝光　網愣：到底誰聽得懂

蘆洲女遭逆向男騎士擊落！噴飛波及停等小客車　2人慘摔送醫

Tablo打給女兒請教流行語　Haru講英文超好聽

國際熱門新聞

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

台情色教主被遣返　新加坡證實：不符入境條件

艾普斯坦新照曝光　曾與馬斯克、祖克柏晚宴

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

「肉償抵餐」台女網美再拒出庭　傻眼理由曝

高市早苗聽「別讓自民黨贏太多」不甘心

台潛水員溺斃原因曝！赴日「打撈遺骨」喪命

美股大反彈！川普預言：任期結束前將突破10萬點

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

巨大鞦韆載26人突斷！　警救人殉職

日本大選今登場！高市早苗有望翻轉國會　自民黨聯盟估拿下300席

川普重組軍售順序　高國防預算盟友先拿武器

特斯拉起火身亡！20歲男生前絕望求救「我出不去」

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

更多熱門

相關新聞

太平山降冰霰結霧淞　整座山頭籠罩銀白美景

太平山降冰霰結霧淞　整座山頭籠罩銀白美景

寒流來襲，太平山國家森林遊樂區昨晚起氣溫一路走低，今日近中午時許，氣溫維持0度，但冰霰斷續飄落，樹梢綴滿霧淞，整座山頭籠罩在銀白美景，充滿北國風情，令遊客驚喜。

寒流凍蕃薯！全台昨33人非創傷OHCA

寒流凍蕃薯！全台昨33人非創傷OHCA

急探7度！氣象粉專「示警3區域」非常嚴寒

急探7度！氣象粉專「示警3區域」非常嚴寒

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

南韓加密貨幣交易所大烏龍！　誤發送價值1.26兆比特幣

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

關鍵字：

南韓暴雪濟州機場寒流交通事故

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面