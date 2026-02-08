　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國繼推「以舊換新」 專家：應擴大覆蓋中低收人群

▲舊換新,內需,消費,超市。（圖／CFP）

▲中國消費復甦緩慢。（圖／CFP）

文／中央社

中國自2024年開始實施「以舊換新」政策，帶動消費增長。但專家指出，參與該政策人口不足總人口數的1/3，且以中高收入以上族群為主，然而中國消費的主力人群應該是中低收入者，未來應考慮拓寬品項、擴大覆蓋人群。

中泰國際首席經濟學家李迅雷近日在微信公眾號刊文，討論中國「以舊換新」政策的成效，以及如何提高受益人口覆蓋率。

中國2024至2025年實施的消費品「以舊換新」政策，兩年合計安排人民幣4500億元（約新台幣2兆元）超長期特別國債資金支持，累計發放直達消費者的補貼超過4.8億人次。2025年帶動相關商品銷售額超過2.6兆元，直接拉動社會消費品零售總額成長0.6個百分點。

文章指出，以上數據反映：一方面，「以舊換新」對消費的拉動功不可沒，若沒有這項政策，2025年或難以實現5%的成長；另一方面，該政策的乘數效應似乎不及預期，且覆蓋人群偏少。自2025年5月起，社會消費品零售總額當月年增率逐月放緩，12月僅年增0.9%。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

文章認為，值得注意的是，過去2年受以舊換新政策的受益人口數量偏少，累計只有4.8億人次，如果按人口計算，可能更少，參與以舊換新人口占總人口的比例或不足1/3。尤其在2025年的下半年，以舊換新的受益人次大幅降至0.8億人次，呈現出邊際影響下降的趨勢。

中國消費的主力人群應該是中低收入者，占總人口60%，即8.4億，但以舊換新的主要受益人口則是高收入和中高收入人口，主要因為以舊換新商品的平均單價偏高，如汽車占比最高（占61.5%）。

「以舊換新」包含的5大類消費品包括通訊器材類、文化辦公用品類、家用電器和音響器材類、家具類以及汽車類。

文章指出，由於汽車消費的商品單價高，故受益人群以高收入人群為主，他們的邊際消費傾向低，即便不給補貼，也可能會購置新車。此外，中國的汽車行業價格戰持續，「以價換量」也抵消了消費量的增長，目前汽車利潤率下降、產能過剩壓力加大，不應鼓勵汽車行業繼續擴張。

文章指出，要擴大以舊換新覆蓋人群，可以加大以舊換新資金量、拓寬品類範圍，如從耐用消費品或大到生活必需品。其次，可降低補貼商品的平均單價，提高中低收入階層的購買意願。最後則是從「治標」促消費，轉向「治本」的促就業，加大以舊換新對服務消費的支持，帶動服務業就業。

【邪教天堂？】咖喱加火鍋料...差點連湯圓一起下鍋

