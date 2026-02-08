SUBWAY買堡送可樂！速食優惠整理　肯德基蛋撻只要1元

▲SUBWAY限時推出買堡送可樂優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食業者持續推出優惠。SUBWAY有「買堡送可樂」限時優惠，肯德基推1元蛋撻、春節限定隨饗券5折起。漢堡王、頂呱呱、Popeyes農曆年前也有一系列優惠。

SUBWAY即日起至3月3日「買堡免費喝可樂」，購買6吋辣豆瓣嫩牛堡就送可口可樂（16oz）1杯。

辣豆瓣嫩牛潛艇堡為台灣限定口味，選用紅辣椒、豆瓣醬、花椒、熟花椒等辛香料，再結合原塊牛肉，每一塊肉都完整吸附麻辣醬汁。

▲肯德基推1元蛋撻優惠，加碼還有一系列春節限定隨饗券5折起好康。（圖／記者蕭筠攝）

肯德基則祭出「1元蛋撻」優惠，只要使用手機下單個人餐，無論外帶、外送、內用皆可用1元加購超極酥原味蛋撻1顆，1份餐限加1顆。

PK APP加碼推春節限定「隨饗券5折起」，一共有15種組合優惠如下，且開放跨店隨取、轉贈親友，售完為止。

●原味蛋撻禮盒買10送4特價2570元，每盒省73元

●12塊雞多人餐2套1840元，每套省432元

●原味蛋撻禮盒5盒999元，每套省57元

●炸雞雙享餐3套1050元，每套省309元

●超經典漢堡獨享餐10套999元，每套省69元

●超經典炸雞獨享餐10套1199元，每套省96元

●個人獨享暖心餐5套800元，每套省73元

●炸雞蛋撻歡聚餐4套1596元，每套省231元

●花生熔岩咔啦雞腿堡XL餐3套581元，每套省48元

●海陸Q蝦堡XL餐3套624元，每套省48元

●青花椒咔啦雞腿堡XL餐3套528元，每套省44元

●青花椒香麻脆雞XL餐3套607元，每套省51元

●上校雞塊8塊10套650元，每套省33元

●大份香酥脆薯10套470元，每套省22元

●青花椒麻雞桶2套798元，每套省145元

▲馬上吃堡優惠券內容。

另外，漢堡王「馬上吃堡優惠券」好康明天截止，內含6款單人經典套餐，包括小華堡、雙層火烤牛肉堡、雙起士牛肉堡、雙起士培根牛肉堡、花生培根牛肉堡、花生培根脆雞堡，原套餐含漢堡1顆+小薯+中杯飲品，優惠券加碼多吃4塊雞塊，最低129元起。機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區不適用。

頂呱呱至2月11日推3大優惠，包括「66大順炸雞桶」內含原味雞腿3隻加原味炸雞3塊，特價249元，原味炸雞每塊可加4元升級；「地瓜薯條買1送1」，買66大順炸雞桶享加購價65元，每人每桶限加購1組，以及「辣味雞翅2入特價99元」，不限購買組數。桃園機場、松山機場、南港LaLaport門市不適用。

Popeyes2月13日前每周一至周五「中份肯瓊脆薯買1送1」，每日售完為止。