宜蘭最狂尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎！安慰獎1.5萬

▲老闆現場霸氣加碼1000萬元。（圖／網友@rong8166 授權）



記者施怡妏／綜合報導

年關將近，各大企業、公司陸續舉辦尾牙犒賞員工，有女網友分享，參加老公的公司尾牙，她形容這場尾牙「絕對是全宜蘭最狂的」，老闆現場加碼1000萬元獎金，5萬元有100包，6萬元170包，10萬元10包，還有許多2-15萬元的紅包，共700位員工參加尾牙，幾乎一半的人都有獎。

老闆現場加碼千萬 近半員工都有獎



「網友@rong8166」在Threads發文，老公在蘇澳的印刷業工作，日前參加老公的公司尾牙，老闆現場加碼送出1000萬元，包括5萬元共100包、6萬元共170包、10萬元共10包，另外還有35個介於2萬元到15萬元的獎項，700位員工參加尾牙，幾乎讓一半的人都有獎，就算沒有抽中，公司還提供1萬5千元的安慰獎。

原PO表示，這次加碼已超出老闆原本的預算，但老闆表示，希望盡量讓每個員工「帶著笑容離開」。原PO羨煞直呼「把五萬當成五千在發，別人的老闆總是不會讓人失望」。原PO也提到，傳產這幾年真的很辛苦，但老闆該給員工的福利一樣都沒有少，「這才是最可貴的。」

貼文曝光，網友羨煞，「公司像財神爺在發錢，誰會想走，不把公司做大做強都覺得不好意思」、「有量才有福，老闆會越賺越多的」、「我公司抽到五萬事後翻臉不認」、「贏一堆上市公司，老闆大氣」、「公司很賺錢，老闆很肯給，已羨慕」。

．本文經「網友@rong8166」授權轉載。

