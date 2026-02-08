日本藍寶堅尼「失控撞6車」！害2警骨折重傷　丟包受傷女伴肇逃

記者王佩翊／編譯

日本東京都降下大雪，位於中央區勝鬨的築地大橋8日清晨則因積雪發生7輛車接連追撞的驚險連環車禍，共6人送醫，其中有2人是到場處理事故的警察，傷勢嚴重，目前仍在治療。而肇事駕駛撞上警車後則當場棄車逃逸，警方正以肇事逃逸罪嫌全力追緝中。

根據《讀賣新聞》、《日本新聞網》報導，警視廳月島警署指出，一輛自用車與計程車8日上午4時半在築地大橋上發生碰撞，2名40多歲及50多歲男警獲報後趕赴現場處理，並將警車停放在事故區域。豈料突然有一輛藍寶堅尼失控直接撞上停在路邊的警車，巨大撞擊力道造成2名警察頸椎和腰椎骨折重傷，另有4人也受到輕傷。

坐在藍寶堅尼副駕駛座的女性也因此受到輕傷，但事故發生後，肇事駕駛非但沒有下車查看傷勢，反而趁亂棄車逃離現場。隨後又有多輛後方來車因路面濕滑，接連發生追撞意外，整起事故共涉及7輛車輛。

警方研判，東京8日清晨降下積雪，路面結冰濕滑是導致連環追撞的主因。目前警方已調閱現場監視器畫面，全力追查逃逸駕駛下落。