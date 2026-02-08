幕後／巧遇？徐欣瑩遭爆「不請自來」　白切割：柯文哲不介入藍初選

▲徐欣瑩8日秀與柯文哲同框照。（圖／徐欣瑩國會辦公室提供）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲今（8日）到新竹縣竹北市場掃街，與正爭取國民黨新竹縣長提名的藍委徐欣瑩同框，徐事後透過新聞稿表示兩人是不期而遇，短暫互動自然展現好情誼，且現場支持者高呼「藍白合、熊馬吉」。但有在場民眾黨支持者還原，當時是幕僚引導柯文哲離場時，徐欣瑩人馬直接往媒體鏡頭前移動，逕自合體柯文哲，柯只能基於禮貌停下打招呼。有民眾黨人士指出，徐欣瑩不請自來，事後還「霸王硬上弓」，有意操作柯文哲挺徐欣瑩的氛圍，但柯文哲並沒打算介入國民黨內初選。

民眾黨青年部舉辦「2026該你上場：選戰實務培訓營」，應農曆春節將至，柯文哲、新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥等人8日早上帶領學員到新竹縣竹北市場進行掃街，結束後再到隔壁的仁德公園發送春聯與民眾互動。巧合的是，徐欣瑩今也到竹北市場掃街拜票，並與柯文哲同框合影。

徐欣瑩國會辦公室發新聞稿說，柯文哲今上午同樣在天后宮出席活動，兩人不期而遇，徐欣瑩主動向柯文哲致意「拜早年」，並送客家麻糬，現場支持者高呼「藍白合、熊馬吉」，二人短暫互動自然展現好情誼，為選戰增添不少溫馨節慶感。徐欣瑩表示，她認識柯文哲很久，兩人對彼此都很熟悉，且她與柯文哲一樣都是「理工人」，務實、理性、科學是共同信奉的理念與價值。

但據在場民眾黨支持者還原，當時柯文哲已與民眾合照結束，大家看見幕僚引導要離開現場往下個行程，因此也讓出通道，但徐欣瑩大隊人馬卻直接往媒體鏡頭前移動，逕自合體柯文哲送春聯、合照，讓柯文哲只能基於禮貌停下打招呼。

有民眾黨人士指出，徐欣瑩今天不請自來，事後還「霸王硬上弓」，有意操作柯文哲挺徐欣瑩的氛圍，讓他直諷，所謂現場高呼「藍白合、熊馬吉」的支持者，是徐自己的支持者嗎？他強調，柯文哲並沒打算介入國民黨內初選，如同柯受訪說的，等到國民黨確定人選後，民眾黨會跟國民黨協調出一組人選，到時候會再討論如何合作。