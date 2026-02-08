　
國際

遊樂設施載26人「突斷裂墜地」影片曝光　警救人殉職

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲遊樂設施運轉到一半突然整個倒塌，造成一名員警殉職，另有13人受傷。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度7日驚傳遊樂設施意外事故，一座大型電動鞦韆設施在全速運轉當下突然斷裂，整台機器伴隨著巨大撞擊聲摔向地面，尖叫聲四起，多人受困。當時設施共載著26人，起初只有一側鬆脫墜地，一名員警看到事故發生後立刻上前救人，但沒想到設施另一側也斷掉，擊中這名員警，導致員警身亡，另有13人受傷。

設施運轉中斷裂　墜地爆巨響

印度時報、The Hindu等報導，這起事件發生在蘇拉卡漢工藝節，事發於7日傍晚約6時30分左右，這座大型旋轉鞦韆當時載有26名乘客，透過前後擺動模擬巨浪，提供刺激體驗。沒想到設施一端突然鬆脫，整台設施伴隨著巨大撞擊聲摔向地面，現場陷入一片混亂，在場的其他群眾紛紛尋找掩護。

警衝現場救人　頭部受傷殉職

起初設施只有一側鬆脫，整個設施懸在半空，多名乘客受困設施座位上。攤商拉格夫（Raghav）指出，當時有聽到一陣巨響，接著傳出尖叫聲，「我看到有好幾個人被卡在設施上，鞦韆其中一邊斷掉」。

當時在場值班的警察督察賈格迪什（Jagdish Prasad）立刻上前救人，沒想到才過沒多久，設施另一側也斷裂完全倒塌，擊中賈格迪什，造成他頭部受傷，送醫後不治。相關人員表示，其餘多名傷者被送往醫院接受治療。

殉職警服務36年　原定3月退休

NDTV指出，殉職的賈格迪什在警隊服務已經36年，原定3月就要退休，沒想到遇到這起事故。不只如此，就在這起事故發生前約一小時，會場入口一道大門也曾發生倒塌，導致包括一名兒童在內的2人受傷。

當地警方已針對此案展開調查，儘管主辦單位聲稱每日都有專責委員會進行安全檢查，但接連發生的意外仍引發外界對活動安檢機制的嚴重質疑。

▼殉職員警原本預計3月要退休。（圖／翻攝自NDTV）

▲▼ 。（圖／翻攝自NDTV）

02/06 全台詐欺最新數據

405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

印度孟買一名20歲聾啞女子因為腹痛入院，意外發現她已經懷孕5個多月，曾遭到多人性侵，警方立即針對案件展開調查，前後一共採集了17名曾與她有過接觸的男子DNA，意外揭發女子曾遭到父親性侵。

關鍵字：

印度遊樂設施

