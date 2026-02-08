網紅「柯莉絲汀」報名大福興宮拋繡球!　歡迎22-45歲未婚男女報名交朋友

▲嘉義大福興宮「行古禮拋繡球」再現浪漫。白沙屯媽祖情人節駕臨，擲筊抽電動自行車、65吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著網路交友詐騙案件頻傳，為提供單身男女一個公開、安全且充滿祝福的交友平台，嘉義市月老祖廟大福興宮今（8）日召開記者會，宣布將於農曆正月初五（2月21日）上午舉辦「行古禮拋繡球聯誼活動」，邀請全台及海內外未婚男女，在神明見證與眾人祝福下尋找真愛，讓傳統文化結合現代社會需求，為姻緣牽起正向橋樑。

▲嘉義大福興宮「行古禮拋繡球」歡迎青年男女到場 ，網紅克莉絲汀（圖中）現身與民政處長楊張建南（圖右）被催婚。（圖／記者翁伊森攝）

記者會現場布置喜氣洋洋，象徵良緣的繡球花亭華麗亮相，並邀請網紅克莉絲汀身著夢幻白紗禮服登場，為活動暖身造勢。廟方表示，希望透過復刻古禮拋繡球儀式，讓單身朋友在公開透明的環境中認識彼此，遠離虛擬世界可能潛藏的詐騙風險，在神明加持下接住屬於自己的幸福。





▲嘉義大福興宮主委曾東本。（圖／記者翁伊森攝）

大福興宮主委曾東本指出，今年春節期間喜事連連，最受矚目的「粉紅超跑」白沙屯媽祖將於2月14日西洋情人節起至2月22日（大年初六）駐駕大福興宮，展開為期9天的祈福盛事。民眾可前來躦轎腳祈求平安與姻緣。廟方更準備1,000個經神明加持的「壓轎金」精緻抱枕，象徵將福氣帶回家，數量有限、送完為止。

▲嘉義大福興宮總幹事蔡坤章。（圖／記者翁伊森攝）

總幹事蔡坤章表示，拋繡球聯誼活動即日起開放報名至2月19日止，歡迎22歲至45歲、具正當職業且無不良嗜好的未婚男女報名參加。活動當天將依古禮流程進行，在神明見證與現場民眾祝福下完成儀式，期盼透過傳統文化力量，為參與者開啟嶄新的幸福契機。

▲廟方準備好禮。（圖／記者翁伊森攝）

除聯誼活動外，廟方自正月初三（2月13日）起推出一系列新春活動。「擲筊納好年」活動期間凡添油香300元以上即可參加，首獎為捷安特電動自行車，貳獎為65吋液晶電視，另有發財金1萬2,000元等豐富獎項，吸引民眾試手氣、討好彩頭。

▲白沙屯鑾轎駐駕。（圖／記者翁伊森攝）

此外，初一至初五廟方準備發財麵與平安圓供信眾免費享用，並首次規劃超過20攤的平安市集，結合傳統小吃與親子氣墊遊樂設施，讓民眾在祈福之餘，也能感受熱鬧年節氣氛。

大福興宮表示，期盼透過月老與白沙屯媽祖雙重加持，讓單身朋友勇敢跨出第一步，在傳統文化祝福中遠離交友陷阱，迎向平安、幸福的新一年。