　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅「柯莉絲汀」報名大福興宮拋繡球!　歡迎22-45歲未婚男女報名交朋友

▲▼ 拒絕交友詐騙！嘉義大福興宮「行古禮拋繡球」再現浪漫。白沙屯媽祖情人節駕臨　擲筊抽電動自行車、65吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義大福興宮「行古禮拋繡球」再現浪漫。白沙屯媽祖情人節駕臨，擲筊抽電動自行車、65吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著網路交友詐騙案件頻傳，為提供單身男女一個公開、安全且充滿祝福的交友平台，嘉義市月老祖廟大福興宮今（8）日召開記者會，宣布將於農曆正月初五（2月21日）上午舉辦「行古禮拋繡球聯誼活動」，邀請全台及海內外未婚男女，在神明見證與眾人祝福下尋找真愛，讓傳統文化結合現代社會需求，為姻緣牽起正向橋樑。

▲▼ 拒絕交友詐騙！嘉義大福興宮「行古禮拋繡球」再現浪漫。白沙屯媽祖情人節駕臨　擲筊抽電動自行車、65吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義大福興宮「行古禮拋繡球」歡迎青年男女到場 ，網紅克莉絲汀（圖中）現身與民政處長楊張建南（圖右）被催婚。（圖／記者翁伊森攝）

記者會現場布置喜氣洋洋，象徵良緣的繡球花亭華麗亮相，並邀請網紅克莉絲汀身著夢幻白紗禮服登場，為活動暖身造勢。廟方表示，希望透過復刻古禮拋繡球儀式，讓單身朋友在公開透明的環境中認識彼此，遠離虛擬世界可能潛藏的詐騙風險，在神明加持下接住屬於自己的幸福。

嘉義祈福,月老廟,拋繡球,交友安全,白沙屯媽祖

▲嘉義大福興宮主委曾東本。（圖／記者翁伊森攝）

大福興宮主委曾東本指出，今年春節期間喜事連連，最受矚目的「粉紅超跑」白沙屯媽祖將於2月14日西洋情人節起至2月22日（大年初六）駐駕大福興宮，展開為期9天的祈福盛事。民眾可前來躦轎腳祈求平安與姻緣。廟方更準備1,000個經神明加持的「壓轎金」精緻抱枕，象徵將福氣帶回家，數量有限、送完為止。

▲▼ 拒絕交友詐騙！嘉義大福興宮「行古禮拋繡球」再現浪漫。白沙屯媽祖情人節駕臨　擲筊抽電動自行車、65吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義大福興宮總幹事蔡坤章。（圖／記者翁伊森攝）

總幹事蔡坤章表示，拋繡球聯誼活動即日起開放報名至2月19日止，歡迎22歲至45歲、具正當職業且無不良嗜好的未婚男女報名參加。活動當天將依古禮流程進行，在神明見證與現場民眾祝福下完成儀式，期盼透過傳統文化力量，為參與者開啟嶄新的幸福契機。

嘉義祈福,月老廟,拋繡球,交友安全,白沙屯媽祖

▲廟方準備好禮。（圖／記者翁伊森攝）

除聯誼活動外，廟方自正月初三（2月13日）起推出一系列新春活動。「擲筊納好年」活動期間凡添油香300元以上即可參加，首獎為捷安特電動自行車，貳獎為65吋液晶電視，另有發財金1萬2,000元等豐富獎項，吸引民眾試手氣、討好彩頭。

▲▼ 拒絕交友詐騙！嘉義大福興宮「行古禮拋繡球」再現浪漫。白沙屯媽祖情人節駕臨　擲筊抽電動自行車、65吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

▲白沙屯鑾轎駐駕。（圖／記者翁伊森攝）

此外，初一至初五廟方準備發財麵與平安圓供信眾免費享用，並首次規劃超過20攤的平安市集，結合傳統小吃與親子氣墊遊樂設施，讓民眾在祈福之餘，也能感受熱鬧年節氣氛。

▲▼ 拒絕交友詐騙！嘉義大福興宮「行古禮拋繡球」再現浪漫。白沙屯媽祖情人節駕臨　擲筊抽電動自行車、65吋電視 。（圖／記者翁伊森攝）

大福興宮表示，期盼透過月老與白沙屯媽祖雙重加持，讓單身朋友勇敢跨出第一步，在傳統文化祝福中遠離交友陷阱，迎向平安、幸福的新一年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
唯一進入林宅血案現場！記者淚憶「林家阿嬤為護孫」被刺十幾刀
性侵急診女病患！台大住院醫急認罪道歉　二審改判2年
獨／北捷2站縱火犯背景曝　有台大+留日高學歷
最狂尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎！安慰獎1.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中后里雜草火警　濃煙狂竄燃燒3千平方公尺

蘆洲女遭逆向男騎士擊落！噴飛波及停等小客車　2人慘摔送醫

新北男遇警攔竟「跳車」！橫跨車陣跳關渡橋躲草叢　原因曝光

獨／北捷縱火犯擁台大+留日高學歷　都市計畫受害者竟縱火陳情

性侵急診女病患！台大住院醫急認罪道歉　二審改判2年

低温來襲！合歡山區2路段入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

北捷連續縱火！72歲嫌「請願書內容曝」：拒絕參加台中土地重劃

陳情書曝光！北捷連2站廁所縱火　莽男怒控台中市府不公平

花蓮通緝犯見警催油門快閃！棄車躲草叢被揪出　多一條毒駕

網紅「柯莉絲汀」報名大福興宮拋繡球!　歡迎22-45歲未婚男女報名交朋友

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

高雄男被輾斃

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

快訊／台中后里雜草火警　濃煙狂竄燃燒3千平方公尺

蘆洲女遭逆向男騎士擊落！噴飛波及停等小客車　2人慘摔送醫

新北男遇警攔竟「跳車」！橫跨車陣跳關渡橋躲草叢　原因曝光

獨／北捷縱火犯擁台大+留日高學歷　都市計畫受害者竟縱火陳情

性侵急診女病患！台大住院醫急認罪道歉　二審改判2年

低温來襲！合歡山區2路段入夜只出不進　武嶺至松雪樓雙向封閉

北捷連續縱火！72歲嫌「請願書內容曝」：拒絕參加台中土地重劃

陳情書曝光！北捷連2站廁所縱火　莽男怒控台中市府不公平

花蓮通緝犯見警催油門快閃！棄車躲草叢被揪出　多一條毒駕

網紅「柯莉絲汀」報名大福興宮拋繡球!　歡迎22-45歲未婚男女報名交朋友

嘉基辦縣市暖心圍爐　陪伴600獨居長輩共度溫馨春節

吳克群節目槓上樂評人　他發文反擊「在我面前裝」：你了解我嗎

飼料廠三代轉型烘焙業　進駐台中高鐵拓點

海鯤潛航影片曝光　蔡英文：這是對海軍的肯定也為國軍爭一口氣

自來水管遭挖破50公分「上萬戶受影響」　侯友宜指示明早搶修完畢

石川集團幸福留才戰勝高山缺工　阿里山賓館有望挑戰5億營收

快訊／台中后里雜草火警　濃煙狂竄燃燒3千平方公尺

不是唸ㄐㄩㄝˊ！「新堀江」正確讀音曝光　網愣：到底誰聽得懂

蘆洲女遭逆向男騎士擊落！噴飛波及停等小客車　2人慘摔送醫

唯一進入林宅血案現場！記者淚憶「林家阿嬤為護孫」被刺十幾刀

【閃避不及】男突倒臥高雄交流道匝道口！　接連遭3車輾斃

社會熱門新聞

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

尾牙敬酒爆衝突　老闆竟遭10人押走痛毆

即／北捷連2站傳火警！　縱火男抓到了

天橋地基工程挖斷幹管！大水淹沒新北大道

員工對碎紙機噴潤滑劑　開機轟一聲氣爆

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

16歲女兒遭男友性侵　母持高球桿痛毆+恐嚇

更多熱門

相關新聞

粉紅超跑4/12起駕　估「這3天」抵彰化祈福

粉紅超跑4/12起駕　估「這3天」抵彰化祈福

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，將於4月12日子時正式登轎起駕，展開徒步南下雲林縣北港朝天宮的年度進香之旅。這場素有「台灣地表最大遷徙活動」之稱的宗教盛事，每年都吸引數十萬「香燈腳」跟隨。今年，警方根據過往經驗與時間推算，預測進入彰化約在13日或14日，回鑾行程可能將「超硬」，信徒須做好充足的身心準備。

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　胡董激動落淚

樂成宮月老「姻緣金磚」　400名額4分鐘秒殺

樂成宮月老「姻緣金磚」　400名額4分鐘秒殺

粉紅超跑首度停駕南投縣政府賜福

粉紅超跑首度停駕南投縣政府賜福

關鍵字：

大福興宮嘉義祈福月老廟拋繡球交友安全白沙屯媽祖

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面