一鍵切換寒冷模式！中國南方將連日迎雨雪　居民傻：倒春寒嗎

▲北京雪景。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國自今起連續3天（2月8日至10日），將迎來新一波大範圍雨雪天氣，其中西南地區降雨最為頻繁。受陰雨影響，南方多地回暖速度緩慢，西南一帶濕冷感明顯。有居民傻眼直呼，「都立春了，油菜花都開了，還降溫，這算倒春寒嗎？」

據《央視新聞》報導，前一波雨雪天氣已逐漸減弱，降水範圍向西南地區收縮，多地以小雨為主，新疆、西藏部分地區仍有降雪。監測顯示，7日8時至8日6時，新疆西北部、甘肅東南部、山東半島、黑龍江東部，以及四川中部、貴州東部等地出現小到中雪或雨夾雪，局部地區降下大雪；四川東南部、重慶西南部、湖南西部及廣西中西部等地，則有小到中雨，局部達大雨等級。

▲貴州下雪。（圖／CFP）

氣象單位指出，今起三天，雨雪將自西向東再次擴大。今天西藏及川西高原部分地區將出現較明顯降雪，隨後降水逐步東移，中東部多地將轉為小雨，部分地區可能出現雨雪交替的情況。

中央氣象台預測，今天新疆北部、西藏東部、青海南部、甘肅南部、陝西中南部及川西高原北部等地，將有小雪或雨夾雪，其中新疆伊犁河谷、西藏東北部局部地區可能出現中到大雪；西藏東南部、四川中東部、雲南東部及重慶東北部，則有中到大雨。

▲安徽下雪。（圖／CFP）

明天，西藏南部與西部、甘肅河西、山西南部、河北南部、河南北部、山東、江蘇北部，以及湖北西部、湖南北部等地，將出現小到中雪或雨夾雪；西南地區東部、江漢地區、江南大部、江淮及華南部分地區，則有小到中雨。

後天，新疆北疆北部與南疆西部山區、西藏南部與東北部、青海南部、川西高原中部，以及黑龍江東北部、吉林與遼寧東部等地，將有小到中雪或雨夾雪；西南地區東南部、江南北部與西部，以及華南中西部，則持續出現小到中雨。整體來看，這波雨雪強度普遍不強，但貴州、湖南、廣西等地降水頻繁，局部地區可能連日降雨，須留意道路濕滑與交通安全。

氣溫方面，昨天較強冷空氣持續影響南方，福建、江西、廣東、廣西及貴州等地出現明顯降溫，部分地區降幅超過8度。以南寧為例，前天下午氣溫仍高達25.8度，昨天已降至17.1度，冷暖變化相當明顯；同時，華北、黃淮及東北地區氣溫則開始回升。

▲南方多地將出現雨天。（示意圖／CFP）

今天，雲南東部至華南一帶仍將降溫，最高氣溫超過20度的區域進一步縮減，多數地區白天高溫將降至15度左右，僅雲南西部、廣東沿海及海南島仍可維持20度以上。

未來6天，中東部地區整體以升溫為主，北方回暖速度較快，明天起最高氣溫0度線將北抬至東北中部。南方進入2月中旬後，隨著陰雨減弱，氣溫回升將明顯加快，中東部多地氣溫偏高。預估至13日，0度線將推進至黑龍江南部，華北南部至長江中下游一帶，白天高溫可達15度以上。

中國天氣網提醒，未來3天南方仍受陰雨影響，氣溫回升有限，整體偏冷，尤其西南地區濕冷感強烈，民眾應持續做好保暖措施，留意感冒等呼吸道疾病發生。