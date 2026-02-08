宗教力量結合防災整備！劉世芳親赴下營上帝廟　推廣全民安全守護

▲內政部長劉世芳親赴下營區上帝廟，透過宗教場域向信眾推廣全民防災觀念。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化全民防災意識、落實居家安全整備，內政部7日下午在台南市下營區上帝廟舉辦防災宣導活動。內政部長劉世芳、國家安全會議副秘書長林飛帆親臨現場，透過民間宗教信仰的凝聚力量，向信眾與社區民眾推廣防災應變觀念。

台南市政府消防局第二大隊下營分隊也由副中隊長張明義率領警義消及婦宣隊伍，現場示範緊急避難包準備要領、住宅用火災警報器安裝，以及一氧化碳中毒防範，展現中央與地方攜手守護家園的決心。

內政部長劉世芳指出，台灣位處地震頻繁帶，亦長期面臨極端氣候威脅，災害發生時的風險高低，往往取決於平時的整備程度。她特別引述《台灣全民安全指引》，呼籲民眾建立「有準備，更安全」的觀念，家中應常備至少一週份的飲水、乾糧、必要藥品及生活物資，並將緊急避難包放置於大門口等隨手可得處，確保災害來臨時能迅速攜帶撤離。

消防局長楊宗林表示，依循市長施政理念，防災整備不應只是政府單方面的責任，而是需要全民共同參與。消防局將持續深化與社區及宗教團體的合作，讓防災教育融入日常生活，而非臨時應付。此次選在信仰重鎮下營區上帝廟辦理活動，正是希望透過信眾間的凝聚力，讓安全觀念向下扎根，打造具備抗災韌性的安全社區。

第二大隊大隊長王騰毅也提醒，近期氣溫驟降，居家火災與一氧化碳中毒風險隨之升高。每戶家庭都應依法安裝住宅用火災警報器，以利在火災初期即時偵測、爭取逃生黃金時間；使用燃氣熱水器或瓦斯設備的住家，則務必保持室內通風，避免一氧化碳中毒事故發生。