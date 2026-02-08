「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰：連年輕人都要教

▲原PO打字不用看鍵盤，讓00後同事看呆了。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

六七八年級生必備的神技！一名網友表示，平時打字不用看鍵盤，竟被00後同事驚呼太厲害，讓他瞬間感受到世代差距。貼文引發萬人共鳴，年輕人手機操作流暢，卻不熟鍵盤與文書軟體，感嘆「以前教老人用電腦，現在要教年輕人」、「七年級生在職場上就是扶老攜幼」。

一名網友在Threads表示，在職場打字時，被00後同事驚呼「哇！你打字不用看鍵盤耶」，一句話瞬間讓他愣住，甚至忍不住反思，未來會不會出現一種荒謬現象，「以前教老人用電腦的，和以後教年輕人用電腦的，其實是同一批人？」

打遊戲、聊即時通！練出打字神技

文章曝光後，引發萬人高度討論，「聊天室、即時通練出來的，1990年遠古時代的人路過」、「我也被00後的人說過：為什麼我打字不用看鍵盤？我一邊打字一邊看他，反問：為什麼要看鍵盤？」「現在沒有中打和英打測驗或比賽了嗎？我以為背鍵盤是必備技能」、「我打字也是不用看鍵盤，我是學倉頡輸入法」、「以前用電腦玩線上遊戲，打字要很快啊，吵架、找隊員、攻城，速度都要快」。

不少人也坦言，「我同學很久之前說：七年級生在職場上就是扶老攜幼」、「我第一次知道年輕人不會盲打、也不會基本文書處理...真的很驚訝，才知道他們現在連做報告也用手機，結果六、七、八年級生不但要教老人電腦，連年輕人也要教」。