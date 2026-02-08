馬光中醫開百桌辦尾牙！270萬獎項狂抽　提撥6千萬幫員工加薪

▲馬光醫療網昨晚在高雄展覽館舉辦尾牙，席開101桌犒賞員工。（圖／馬光提供）



記者許宥孺／高雄報導

馬光醫療網斥資千萬，昨（7）日晚間在高雄展覽館舉辦尾牙，席開101桌，並祭出總價值高達270萬元眾多獎項犒賞員工。晚宴由三金主持人Lulu、派翠克雙主持，並邀請孫盛希、玖壹壹熱唱，執行長黃福祥誓言，新年度將提撥6000萬元預算，投入員工調薪與系統升級，讓員工嗨翻。

▲馬光醫療網執行長黃福祥為2026年立定目標及願景。（圖／馬光提供）



全台診量創高 新年度提撥6千萬替員工加薪

馬光醫療網執行長黃福祥在尾牙中回顧表示，2025年馬光全台總門診人次再創新高，年成長率達 11%，顯示民眾對醫療品質的肯定。集團全面優化就醫環境、用藥安全與服務流程，同時推動醫師週休二日及週六晚診休診等制度，協助員工兼顧專業發展與生活平衡。

展望新年度，黃福祥表示，馬光將提撥總計6000萬元預算，投入員工調薪與系統升級計畫，並計畫同步導入AI模組化機制，以優化各部門執行流程。在組織成長方面，馬光也持續擴展院所，預計於今年底正式插旗台中，為同仁打造更寬廣的職涯舞台，逐步推進布局全台版圖的願景。

▲馬光尾牙晚宴邀人氣團體玖壹壹熱情獻唱、嗨翻全場。（圖／馬光提供）



▲馬光執行長重磅加碼大獎「一台兩黃金」一人獨得，買入現價約19萬台幣（圖／記者許宥孺翻攝）

Lulu新婚加持擔當主持 孫盛希、玖壹壹熱情開唱

馬光醫療網今年尾牙移師高雄展覽館盛大舉行，超過900位醫師、同仁及眷屬一同參與，參與人次創下歷年新高。晚宴提供總價值高達270萬元眾多獎項，最大獎為市價約6萬元的「雙人東京迪士尼5天4夜機加酒」，並於壓軸加碼抽出價值10萬元的精品包包，加碼金額累計近百萬元，現場氣氛高潮迭起。

尾牙晚宴再度由三金典禮主持人、近期喜迎新婚的Lulu，搭檔派翠克雙主持，帶動全場熱烈氣氛。表演陣容則邀請實力派歌手孫盛希以深情嗓音演繹動人歌曲，與台灣超級男團玖壹壹帶來超嗨的熱鬧表演，為年度尾牙注入歡樂與感動。