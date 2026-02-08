　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬光中醫開百桌辦尾牙！270萬獎項狂抽　提撥6千萬幫員工加薪

▲▼馬光醫療網尾牙。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光醫療網昨晚在高雄展覽館舉辦尾牙，席開101桌犒賞員工。（圖／馬光提供）

記者許宥孺／高雄報導

馬光醫療網斥資千萬，昨（7）日晚間在高雄展覽館舉辦尾牙，席開101桌，並祭出總價值高達270萬元眾多獎項犒賞員工。晚宴由三金主持人Lulu、派翠克雙主持，並邀請孫盛希、玖壹壹熱唱，執行長黃福祥誓言，新年度將提撥6000萬元預算，投入員工調薪與系統升級，讓員工嗨翻。

▲▼馬光醫療網尾牙。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬光醫療網執行長黃福祥為2026年立定目標及願景。（圖／馬光提供）

全台診量創高　新年度提撥6千萬替員工加薪

馬光醫療網執行長黃福祥在尾牙中回顧表示，2025年馬光全台總門診人次再創新高，年成長率達 11%，顯示民眾對醫療品質的肯定。集團全面優化就醫環境、用藥安全與服務流程，同時推動醫師週休二日及週六晚診休診等制度，協助員工兼顧專業發展與生活平衡。

展望新年度，黃福祥表示，馬光將提撥總計6000萬元預算，投入員工調薪與系統升級計畫，並計畫同步導入AI模組化機制，以優化各部門執行流程。在組織成長方面，馬光也持續擴展院所，預計於今年底正式插旗台中，為同仁打造更寬廣的職涯舞台，逐步推進布局全台版圖的願景。

▲馬光尾牙晚宴邀人氣團體玖壹壹熱情獻唱、嗨翻全場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光尾牙晚宴邀人氣團體玖壹壹熱情獻唱、嗨翻全場。（圖／馬光提供）

▲馬光執行長重磅加碼大獎「一台兩黃金」一人獨得，買入現價約19萬台幣（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光執行長重磅加碼大獎「一台兩黃金」一人獨得，買入現價約19萬台幣（圖／記者許宥孺翻攝）

Lulu新婚加持擔當主持　孫盛希、玖壹壹熱情開唱

馬光醫療網今年尾牙移師高雄展覽館盛大舉行，超過900位醫師、同仁及眷屬一同參與，參與人次創下歷年新高。晚宴提供總價值高達270萬元眾多獎項，最大獎為市價約6萬元的「雙人東京迪士尼5天4夜機加酒」，並於壓軸加碼抽出價值10萬元的精品包包，加碼金額累計近百萬元，現場氣氛高潮迭起。

尾牙晚宴再度由三金典禮主持人、近期喜迎新婚的Lulu，搭檔派翠克雙主持，帶動全場熱烈氣氛。表演陣容則邀請實力派歌手孫盛希以深情嗓音演繹動人歌曲，與台灣超級男團玖壹壹帶來超嗨的熱鬧表演，為年度尾牙注入歡樂與感動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷2站縱火　嫌犯抓到了
快訊／北捷2站遭連續縱火！　嫌犯仍在逃
為何民進黨政府不將林宅血案檔案解密？　沈伯洋：國民黨怎可能留
2妻是姊妹！吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰：連年輕人都要教

未來一周生肖運勢！　屬牛氣勢最旺、屬兔貴人加持

馬光中醫開百桌辦尾牙！270萬獎項狂抽　提撥6千萬幫員工加薪

不敗教主「信用卡刷了25萬」嘆敗家　帳單明細曝！全場卻狂讚

今年開幕！台中漢神購物中心招兵買馬　日系品牌開73K找藥師

IG、Threads「全被13歲兒加好友」！媽媽嘆沒隱私：剩臉書能躲？

2妻是姊妹！吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

恐嚇殺人！八炯見被告「帶女兒+老母出庭」心軟　檢察官秒回嗆1句

29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」　苦主：謝天謝地

運動幣登記只到今天！滿16歲皆有機會拿500元　觀賽買用品都能用

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰：連年輕人都要教

未來一周生肖運勢！　屬牛氣勢最旺、屬兔貴人加持

馬光中醫開百桌辦尾牙！270萬獎項狂抽　提撥6千萬幫員工加薪

不敗教主「信用卡刷了25萬」嘆敗家　帳單明細曝！全場卻狂讚

今年開幕！台中漢神購物中心招兵買馬　日系品牌開73K找藥師

IG、Threads「全被13歲兒加好友」！媽媽嘆沒隱私：剩臉書能躲？

2妻是姊妹！吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

恐嚇殺人！八炯見被告「帶女兒+老母出庭」心軟　檢察官秒回嗆1句

29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」　苦主：謝天謝地

運動幣登記只到今天！滿16歲皆有機會拿500元　觀賽買用品都能用

小漁港內藏秘密看海角落！恆春天台咖啡　180度湛藍海景一望無際

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！首次才7歲　女童5年淪洩慾工具

快訊／北捷大安森林公園、善導寺連傳火警！　縱火男抓到了

道奇「銀河艦隊」下的總教練價值　羅伯斯名帥地位再被拿來討論

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰：連年輕人都要教

新年春安工作開啟　東勢警分局結合民力加強轄區交通治安

閃離富商現況曝光！徐寅永認了「把鼻子假體拿掉」　韓網認不出來

《豆腐媽媽》替身出院！進ICU 7天「臉留疤痕」家屬3項聲明喊話民視

未來一周生肖運勢！　屬牛氣勢最旺、屬兔貴人加持

樂天女孩買iPhone 17犒賞自己！「爽用不到2小時GG」：我傻眼 慘況曝

【閃避不及】男突倒臥高雄交流道匝道口！　接連遭3車輾斃

生活熱門新聞

吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

估跌破6℃　最冷時刻要來了

29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

還有冷空氣！　下波變天時間曝

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報

快訊／12縣市低溫特報！急凍跌破10度

「九份都日本人」網點名1國旅客：擠滿台灣景點

更多熱門

相關新聞

大統五福店公告2月底熄燈　3月拆屋還地

大統五福店公告2月底熄燈　3月拆屋還地

高雄市知名商圈地標之一的大統五福店，因土地租約期滿，宣布將於2月28日結束現階段營運。大統集團表示，該店自民國64年開幕以來，承載南台灣多代人的城市記憶與商業發展，曾是南台灣繁華地標之一，滿足消費者對國際進口商品的購物需求。

「九份都日本人」網點名1國旅客：擠滿台灣景點

「九份都日本人」網點名1國旅客：擠滿台灣景點

尾牙敬酒爆衝突　老闆竟遭10人押走痛毆

尾牙敬酒爆衝突　老闆竟遭10人押走痛毆

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

關鍵字：

高雄尾牙馬光醫療網馬光中醫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面