社會 社會焦點 保障人權

畢旅驚魂！男領隊半夜2點強闖女國中生房間　喝酒不肯走挨告

▲▼遊覽車,遊覽車內裝,。（圖／記者賴文萱攝）

▲台中一間旅行社承接國中生畢業旅行，一名陳姓領隊半夜卻強闖女國中生房間，遭判拘役40日。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者許權毅／台中報導

台中某國中舉辦畢業旅行到高雄遊玩，不料5名女國中生半夜2點就寢時，陳姓男領隊突然以送宵夜為名義闖進房內，還在房內喝酒不肯走，甚至強行要拿走電座房卡。5名國中生提告，侵入住宅罪撤告，但陳犯強制罪，被判處拘役40日。

檢警調查，陳姓男領隊在當天凌晨2點，以送宵夜名義要進入5名女國中生住的1109號房，無故侵入房內，並且在房內飲酒，進房後又抓住其中一名女國中生的手、肩膀碰肩膀，還說「兄弟都是這樣打招呼的！」，開始在房內講自己的私事。

5名國中生嚇壞了，也覺得領隊怪怪的，不斷說「不要在這邊喝酒，要休息了，早點回去休息」，結果陳姓領隊還不肯走，甚至不滿地把電座房卡取走，要其中一名女國中生離開房間，好險其他人把她拉回，陳姓男領隊也正好願意離開，女生們趕緊關上房門。

5名國中生直接跟新興分局報案，案件因為該間旅行社位在台中，案件轉由台中地檢署偵辦。

陳姓領隊否認犯行，辯稱是女國中生感覺要自己把宵夜蹄筋帶去，本來要離開，但是有聊了幾句，後來國中生們說要休息，就起身離開，沒有印象強取房卡，只是想表達不用房卡，可用其他東西插入，因為自己有喝酒，可能造成誤會，沒有強制對方做什麼事。

檢方認為，雙方已經達成和解，但陳男身為領隊，明知5名告訴人均為未成年之國中生，當時又為正常人休憩時間，仍於未經告訴人同意，強行要求其他一名國中生單獨聊聊，足認有侵入住宅、強制罪等嫌。

法院審酌，侵入住宅罪經告訴人撤回，但是強制罪部分仍認為陳男既為領隊，妨害未成年之國中生行使權利，實友不該，考量雙方和解、坦承犯行之態度，依強制罪處拘役40日，可易科罰金。

