墨香伴平安！西港慶安宮揮毫迎春　特製防災對聯提醒用火用電安全

▲西港慶安宮舉辦揮毫迎春活動，結合消防防災宣導，讓年節喜氣與安全意識同行。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，台南市西港區慶安宮8日在廟前廣場舉辦「揮毫迎春・平安過好年」活動，邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，增添濃厚年節氣氛；同時結合西港消防分隊設置防火宣導攤位，其中最吸睛的亮點，莫過於書法家量身打造的「防災對聯」，活動結束後更直接張貼於消防分隊大門，讓防災宣導以最貼近民眾的方式融入日常生活。

活動現場人潮絡繹不絕，索取春聯的民眾大排長龍，消防人員也透過圖文解說與互動宣導，將防火、防災觀念巧妙結合傳統節慶文化。特製防災對聯以書法形式呈現，既保留年味，又讓人一眼就記住重點，不少路過民眾直呼「有創意、看了就不會忘」。

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰指出，春節期間消防宣導重點有二：一是燃放爆竹煙火，若購買不合格產品或施放不慎，極易釀成火災事故；二是天氣寒冷，民眾習慣緊閉門窗，若使用熱水器、瓦斯爐等燃燒器具，通風不良恐導致一氧化碳中毒。為此，西港消防分隊特別請書法家將原本生硬的宣導標語，轉化為富含文氣又朗朗上口的春聯。

其中一副為「選購爆竹看標示，闔家團圓保平安」，橫批「迎春納福好運來」；另一副則為「洗澡通風不緊閉，全家安康大吉利」，橫批「預防中毒保平安」，分別張貼於消防分隊兩個出入口，不僅喜氣洋洋，更宛如平安符般，時刻提醒鄉親在歡慶團圓之際，也要居安思危，做好防火、防災準備，才能平安過好年。

消防局長楊宗林呼籲，春節歡慶之餘更要提高警覺。施放爆竹煙火務必遵守「五要五不」原則，包括選購合格產品、依說明施放、選擇適當地點，並避免朝人車或建築物丟擲、不可大量堆疊燃放等；防範一氧化碳中毒則應落實保持通風、選用安全品牌、由合格技術士安裝並定期檢修等「五要」原則。

市長黃偉哲也表示，春節是家人團聚的重要時刻，安全就是給家人最好的禮物。市府持續推動台南成為宜居、安居的城市，唯有家戶平安，才能真正「迎春納福」，安心享受平安喜樂的新春假期。