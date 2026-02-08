　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

墨香伴平安！西港慶安宮揮毫迎春　特製防災對聯提醒用火用電安全

▲西港慶安宮舉辦揮毫迎春活動，結合消防防災宣導，讓年節喜氣與安全意識同行。（記者林東良翻攝，下同）

▲西港慶安宮舉辦揮毫迎春活動，結合消防防災宣導，讓年節喜氣與安全意識同行。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，台南市西港區慶安宮8日在廟前廣場舉辦「揮毫迎春・平安過好年」活動，邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，增添濃厚年節氣氛；同時結合西港消防分隊設置防火宣導攤位，其中最吸睛的亮點，莫過於書法家量身打造的「防災對聯」，活動結束後更直接張貼於消防分隊大門，讓防災宣導以最貼近民眾的方式融入日常生活。

▲西港慶安宮舉辦揮毫迎春活動，結合消防防災宣導，讓年節喜氣與安全意識同行。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場人潮絡繹不絕，索取春聯的民眾大排長龍，消防人員也透過圖文解說與互動宣導，將防火、防災觀念巧妙結合傳統節慶文化。特製防災對聯以書法形式呈現，既保留年味，又讓人一眼就記住重點，不少路過民眾直呼「有創意、看了就不會忘」。

▲西港慶安宮舉辦揮毫迎春活動，結合消防防災宣導，讓年節喜氣與安全意識同行。（記者林東良翻攝，下同）

第三救災救護大隊大隊長鄭誌峰指出，春節期間消防宣導重點有二：一是燃放爆竹煙火，若購買不合格產品或施放不慎，極易釀成火災事故；二是天氣寒冷，民眾習慣緊閉門窗，若使用熱水器、瓦斯爐等燃燒器具，通風不良恐導致一氧化碳中毒。為此，西港消防分隊特別請書法家將原本生硬的宣導標語，轉化為富含文氣又朗朗上口的春聯。

▲西港慶安宮舉辦揮毫迎春活動，結合消防防災宣導，讓年節喜氣與安全意識同行。（記者林東良翻攝，下同）

其中一副為「選購爆竹看標示，闔家團圓保平安」，橫批「迎春納福好運來」；另一副則為「洗澡通風不緊閉，全家安康大吉利」，橫批「預防中毒保平安」，分別張貼於消防分隊兩個出入口，不僅喜氣洋洋，更宛如平安符般，時刻提醒鄉親在歡慶團圓之際，也要居安思危，做好防火、防災準備，才能平安過好年。

▲西港慶安宮舉辦揮毫迎春活動，結合消防防災宣導，讓年節喜氣與安全意識同行。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林呼籲，春節歡慶之餘更要提高警覺。施放爆竹煙火務必遵守「五要五不」原則，包括選購合格產品、依說明施放、選擇適當地點，並避免朝人車或建築物丟擲、不可大量堆疊燃放等；防範一氧化碳中毒則應落實保持通風、選用安全品牌、由合格技術士安裝並定期檢修等「五要」原則。

▲西港慶安宮舉辦揮毫迎春活動，結合消防防災宣導，讓年節喜氣與安全意識同行。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也表示，春節是家人團聚的重要時刻，安全就是給家人最好的禮物。市府持續推動台南成為宜居、安居的城市，唯有家戶平安，才能真正「迎春納福」，安心享受平安喜樂的新春假期。

▲西港慶安宮舉辦揮毫迎春活動，結合消防防災宣導，讓年節喜氣與安全意識同行。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷2站縱火　嫌犯抓到了
快訊／北捷2站遭連續縱火！　嫌犯仍在逃
為何民進黨政府不將林宅血案檔案解密？　沈伯洋：國民黨怎可能留
2妻是姊妹！吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宗教力量結合防災整備！劉世芳親赴下營上帝廟　推廣全民安全守護

墨香伴平安！西港慶安宮揮毫迎春　特製防災對聯提醒用火用電安全

門諾「四人同行三人免費」　花蓮一家4口完成預立醫療決定

急診不是方便的夜間門診　分級醫療拯救真正命懸一線的病患

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成　寒流助攻迎盛開

台南紅蔥頭北門飄香！　料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

花蓮太平洋燈會開幕！10米高風動主燈啓動　大量人潮賞星空煙火

小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

捷運桃園長庚線（銀線）地方說明會　2/9-11日召開

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

宗教力量結合防災整備！劉世芳親赴下營上帝廟　推廣全民安全守護

墨香伴平安！西港慶安宮揮毫迎春　特製防災對聯提醒用火用電安全

門諾「四人同行三人免費」　花蓮一家4口完成預立醫療決定

急診不是方便的夜間門診　分級醫療拯救真正命懸一線的病患

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖　台南六區同步關懷弱勢

春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成　寒流助攻迎盛開

台南紅蔥頭北門飄香！　料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

花蓮太平洋燈會開幕！10米高風動主燈啓動　大量人潮賞星空煙火

小小菸蒂就清出2公斤！　南投環保局動員180人上街大掃除

捷運桃園長庚線（銀線）地方說明會　2/9-11日召開

小漁港內藏秘密看海角落！恆春天台咖啡　180度湛藍海景一望無際

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！首次才7歲　女童5年淪洩慾工具

快訊／北捷大安森林公園、善導寺連傳火警！　縱火男抓到了

道奇「銀河艦隊」下的總教練價值　羅伯斯名帥地位再被拿來討論

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰：連年輕人都要教

新年春安工作開啟　東勢警分局結合民力加強轄區交通治安

閃離富商現況曝光！徐寅永認了「把鼻子假體拿掉」　韓網認不出來

《豆腐媽媽》替身出院！進ICU 7天「臉留疤痕」家屬3項聲明喊話民視

未來一周生肖運勢！　屬牛氣勢最旺、屬兔貴人加持

樂天女孩買iPhone 17犒賞自己！「爽用不到2小時GG」：我傻眼 慘況曝

李千娜接演《世紀血案》爭議發言遭炎上

地方熱門新聞

「蜘蛛人宇宙」在桃園「淘動漫」　震撼登場

清境農場奔羊節系列活動推新春集點抽紅包

花蓮提前發放春節慰問金　各社福津貼2/10入帳

南投環保局年前動員180人上街大掃除

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

捷運桃園長庚線（銀線）地方說明會　2/9-11日召開

第20屆桃園全國春聯書法決賽　得獎名單揭曉

南投舊城年貨大街2／7至2／13登場

桃園假日花市春節不打烊　歡迎市民採買

春節賞櫻正當時！山上花園水道博物館櫻花開約四成寒流助攻迎盛開

員林恐怖落差奪命　斥資4656萬整修

屏縣府小內閣人事異動　副縣長鄞鳳蘭上任

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖台南六區同步關懷弱勢

更多熱門

相關新聞

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

春節腳步將近，年味也逐漸升溫。台南安平開台天后宮7日舉辦「旺馬奔騰 躍馬展藝」迎春送春聯、賞茶會活動，邀請7位書法家現場揮毫寫春聯，並安排6位茶藝老師在廟埕泡茶供民眾品茗，搭配音樂演奏，吸引近千位民眾前往參與，現場人潮絡繹不絕，熱鬧非凡。

南消七大後甲消防分隊前進東聖里結合迎春活動宣導年節防火安全

南消七大後甲消防分隊前進東聖里結合迎春活動宣導年節防火安全

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯廟埕人潮擠爆年味濃

台南安平觀音亭馬年迎新春揮毫送春聯廟埕人潮擠爆年味濃

南消一大白河分隊福安宮揮毫宣導消防安全

南消一大白河分隊福安宮揮毫宣導消防安全

歲末迎馬年防災不打烊南消五大深入南灣活動中心宣導火災速退避

歲末迎馬年防災不打烊南消五大深入南灣活動中心宣導火災速退避

關鍵字：

墨香平安西港慶安宮揮毫迎春防災

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面