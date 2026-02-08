今年開幕！台中漢神購物中心招兵買馬　日系品牌開73K找藥師

▲台中漢神購物中心招兵買馬，日系品牌開最高7萬3000元找藥師被搶爆。（圖／台中市勞工局提供）



記者游瓊華／台中報導

規模高達6.6萬坪的台中漢神洲際購物廣場預計於第二季正式營運，昨(7)日業者首度參加中市府舉辦的聯合徵才活動，招募112名人才，當中最受矚目的莫過於日系藥妝品牌松本清開出7萬3000元找藥師，成全場焦點。

漢神購物中心首度在台中大規模招募112名人才，品牌包括國際知名的雅詩蘭黛、台灣松本清、喬山健康科技與傲勝全球；同時，貝里尼、高佳林實業、華資粧業、德際貿易、開泓國際、恩多企業、林頂貿易以及菲飛國際等公司也同步加入徵才行列。

其中，日本藥妝品牌松本清除了兼職人員、門市人員之外，還開出門市藥師，起薪從6萬5000元到7萬3000元之間，也成為現場民眾詢問焦點。

餐飲娛樂領域也匯集了多家超人氣餐飲集團與烘焙名店，不僅包含漢來美食、屋馬餐飲集團、豆府、全家國際餐飲等重量級品牌，還囊括了充滿日式風味的台灣東利多、王將餐飲、日商樂比亞。此外，甜點與烘焙愛好者熟悉的統一多拿滋、妮娜巧克力、台灣山崎與東客麵包，以及豐漁、優儒實業社等，也都在此次聯合招募中尋找優秀人才。

台中市就業服務處補充說明，此次聯合徵才僅是第一階段，隨著漢神洲際購物廣場後續正式營運，市府將持續提供「客製化單一企業徵才」及「駐點就服服務」，即時支援商場及周邊產業人力需求。勞工局也呼籲，不論是有求才需求的企業，或正在尋找工作機會的市民朋友，都可洽詢就業服務處。