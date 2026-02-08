漁翁島紙飛機公開賽登場！摺A4紙奪萬元獎金　祖孫三代跨海參賽

▲漁翁島紙飛機飛行公開賽。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、郭玗潔／台東報導

2026年漁翁島紙飛機飛行公開賽本周六、日盛大展開！7日上午舉行開幕典禮，並展開首日「飛行距離」賽事，賽程規定參賽者只能用主辦單位提供的A4影印紙摺紙飛機，社會組第一名可獲得1萬元獎金、國小組第1名也有8千元獎金，高額獎金吸引許多民眾爭相參與，更有星宇航空員工帶著祖孫3代，特地跨海來澎湖參賽。

這次比賽分成「飛行距離賽」、「滯空計時賽」，「飛行距離賽」的社會組第一名能獲得1萬元獎金、國小組第一名有8千元獎金，「滯空計時賽」第一名有8千元獎金，國小組有6千元獎金。報名成功的參賽者，只要拿主辦單位提供的A4紙，於現場5分鐘內摺好紙飛機，就能參加投擲奪獎金。

今日與會貴賓包含鄉長李添進、代表會主席蔡建習、議長陳毓仁等多位嘉賓蒞臨現場，共同為活動加油打氣。主辦單位特別邀請貴賓一同體驗摺紙飛機的樂趣，隨著長官們親手摺成的紙飛機陸續起飛，現場掌聲與歡呼聲不斷，也正式展開今日熱鬧的飛行賽事。

鄉長李添進表示，放假的時候很多小朋友都會在家玩3C產品，公所特別選在學生寒假期間及假日期間，想舉辦一些健康又安全的活動，增進親子互動。比賽場地借用澎湖縣多功能體育館，提供安全且寬廣的空間，讓參賽者盡情揮灑創意、飛出好成績，甚至挑戰紀錄。