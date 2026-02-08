關站近3年　陸「天涯社區」宣布將重啟！

▲「天涯社區」預告重啟。（圖／翻攝天涯社區）



記者蔡紹堅／綜合報導

關站近3年後，中國大陸知名論壇「天涯社區」傳出將重啟，預計於今年的6月1日恢復運作。

據公告，新天涯投資主體「成都天涯客網絡科技有限公司」是天涯社區平台重啓、新天涯建設的核心力量，已陸續為天涯社區數據的存續提供了上百萬人民幣的資金。

公告中提到，為確保承載著億萬網民青春記憶、原創內容和人生夢想的數據完整存續，並推進天涯社區於2026年6月1日恢復訪問，天涯客公司與熱心天涯重啓的團隊組成聯合工作組，在徵得天涯社區公司認可的基礎上，現推出「新天涯創世成員產品服務包」，招募創世成員，成為新天涯的共建者與天涯社區重啓者，共同重構全球華人的精神原鄉。

「天涯社區」2023年4月因投資損失導致嚴重財務困難而關站；為了籌措資金重啟網站，天涯社區前執行總編宋錚等前員工在抖音上舉行了「七天七夜不間斷直播」募款活動，但最終只募到15萬元人民幣，重啟失敗。

公開資料顯示，天涯社區（Tianya Club）成立於1999年3月，是中國大陸曾經最具影響力的網際網路論壇之一，以「天涯雜談」、「情感天地」等板塊聞名，曾是不少大陸網民的精神寄託。