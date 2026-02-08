為何民進黨政府不將林宅血案檔案解密？　沈伯洋：國民黨怎可能留證據

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

國片《世紀血案》改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」，卻因拍攝前未是先取得當事人林義雄跟家屬的同意就翻拍，引發輿論譁然。針對外界質疑，為何民進黨政府不肯解密相關檔案？民進黨立委沈伯洋今（8日）表示，很多人喊著要解密，可能不知道在陳水扁上任總統前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史。「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？」

沈伯洋今（8日）發文表示，歷史認知的空白，是台灣的普遍現象，很多人對過去那段恐怖歷史完全不知道，這在台灣不意外。自己以前唸的是婦聯會學校，當年的老師、同學，蠻多都是這樣子。

針對外界質疑這是為選舉炒作，沈伯洋反問，討論歷史就是為了選舉？大家可能忘記，做轉型正義在台灣是掉票的。從年改、促轉到黨產，每一項都是在衝撞既得利益者，而且中間選民不太買單，但這是大是大非的事情，「難道現在既得利益者要洗記憶，我們只能乖乖地說：『是，您說的都對』？」

關於檔案解密，沈伯洋透露，很多人喊著要解密，可能不知道在陳水扁上任總統前，政府經歷過一段大規模銷毀檔案的歷史。「國民黨怎麼可能把證據留下來給你查？」現在大家能看到血案的輪廓，是因為透過修法，拿掉了「永久保密」，讓大部分檔案在2020年給了促轉會。

沈伯洋說，目前的最後一步，就是一部分上限50年的緊箍咒（1980年至2030年），雖然他對此資料有無用處抱持高度懷疑。

沈伯洋感嘆，促轉會的難度，是黨產會的一百倍，當年在黨產會，就已經要透過到處挖資料才能還原歷史；但促轉會遺失的資料更多。「我其實對促轉程序有許多不滿，但，篡改歷史的人絕對更為邪惡」。

沈伯洋也提到，他還看到有人說吵這個是不是要蓋新聞，「欸，最近的新聞主要就是中國人當立委還有國共論壇賣國，還有國防預算因為發價書要開天窗，以及潛艦測試」。