IG、Threads「全被13歲兒加好友」！媽媽嘆沒隱私：剩臉書能躲？

走入家庭後，私人空間比鑽石還稀罕。最近就有一位媽媽在Threads大吐苦水，說她13歲的兒子早就玩遍各類社群軟體，甚至趁她不注意直接拿走手機，強行把媽媽的IG和Threads帳號都加為自己好友。這種主動出擊的行為讓她差點崩潰，忍不住上網哀嚎難道現在只剩下FB這塊長輩陣地可以躲了嗎？

這位國一生的媽媽在社群分享，兒子平時對TikTok、Discord等平台瞭如指掌，某天竟然神不知鬼不覺地拿起她的手機，幫自己按了追蹤，瞬間攻占媽媽的IG和Threads小天地。看著最後的淨土被攻陷，她只能無奈逃往長輩盤踞的臉書，但那邊又是婆婆媽媽的聚集地，真的是走投無路。

不希望加小孩好友社群帳號的家長們多嗎？

留言區隨即變成了苦主大會，大夥兒紛紛吐槽自家的數位神獸，有人連玩遊戲都要被小孩強制陪同：「不加她好友還會臭臉，連線上遊戲也要陪玩，最後只好把她加入黑名單」、「我女兒都會來看我發什麼文，回了什麼留言」；還有人感嘆活了大半輩子，頭一次看到媽媽被小孩逼入絕境，紛紛點出數位時代的辛酸：「以前是躲爸媽，現在是爸媽躲小孩，輪迴啊」、「我只剩X跟噗浪沒被發現，FB要躲長輩、Threads要躲女兒，真的心很累」。

網友怎麼看？

看著這群父母為了保住私人領地各顯神通，不少網友覺得這景象既荒謬又溫馨，許多家長直呼：「媽媽只想靜一靜，但小孩無所不在」、「女兒上次跟我吵架把我退追蹤，我反而開心得不得了」。不過網友也暖心安慰，孩子願意主動追蹤家長，其實代表親子互動超級讚，「你一定是個很好的媽媽，否則早被孩子拉黑」，還有人調侃：「看來是I人馬麻，需要自己的小世界」。



