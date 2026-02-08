　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

澎湖年前掃黑！逮獲5人販毒暴力集團　1男1女羈押禁見

▲▼ 澎湖查獲以吳姓男子為首的販毒暴力犯罪集團。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

▲澎湖查獲以吳姓男子為首的販毒暴力犯罪集團。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府警察局局長林樹國自上任後，立即要求將打擊詐欺、掃蕩黑幫及查緝毒品等列為當前治安重點工作，以維護優質治安環境，指示展開執行除暴檢肅地方幫派組合行動，由該局刑事警察大隊與馬公分局共同成立專案小組，經長期蒐證以吳姓男子為首涉嫌妨害自由、恐嚇、傷害及毀損等犯罪行為之販毒暴力犯罪集團不法事證，報請臺灣澎湖地方檢察署黃政德檢察官指揮偵辦，於日前檢肅共查獲以吳嫌為首5名暴力組織成員到案。

▲▼ 澎湖查獲以吳姓男子為首的販毒暴力犯罪集團。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

經專案小組調查，吳嫌藉勢藉端經常號召集結、糾眾橫行馬公市區，自114年下半年起即已陸續犯下多起妨害自由、傷害、恐嚇及毒品等案件，行徑大膽囂張，嚴重衝擊澎湖縣的治安，專案小組日前見時機已臻成熟，持拘票、搜索票同步檢肅吳嫌等5人到案，現場查扣犯罪使用之手機、橡膠軟棒、刀械、商業本票等贓證物，全案依違反組織犯罪條例、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送澎湖地檢署偵辦，吳姓主嫌及共犯沈姓女子經法官裁定羈押禁見。

▲▼ 澎湖查獲以吳姓男子為首的販毒暴力犯罪集團。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

警察局林樹國局長嚴正呼籲，「暴力犯罪零容忍」是政府面對挑戰執法威信、危害社會秩序的暴力犯罪，決不容忍不法分子破壞社會治安，危害民眾安全，若有民眾遭受不法分子之迫害，應勇於出面報案或指證，俾使欺壓良善之暴徒無所遁形，戮力打造菊島優質治安環境，保護縣民鄉親與觀光客生命及財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷2站縱火　嫌犯抓到了
快訊／北捷2站遭連續縱火！　嫌犯仍在逃
為何民進黨政府不將林宅血案檔案解密？　沈伯洋：國民黨怎可能留
2妻是姊妹！吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北捷大安森林公園、善導寺連傳火警！　縱火男抓到了

新年春安工作開啟　東勢警分局結合民力加強轄區交通治安

快訊／北捷遭連續縱火！大安森林公園、善導寺站傳火警　警追查中

畢旅驚魂！男領隊半夜2點強闖女國中生房間　喝酒不肯走挨告

漁翁島紙飛機公開賽登場！摺A4紙奪萬元獎金　祖孫三代跨海參賽

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

獨／脆友賣「仙佛界職位」鼓吹「提前結算」　刑事局立案追查

澎湖年前掃黑！逮獲5人販毒暴力集團　1男1女羈押禁見

左轉轎車擦撞直行機車　金門女騎士慘摔影片曝！肩髖挫傷送醫

寒流發威低溫極凍！彰化24小時3起非創傷OHCA　均為60歲以上

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

快訊／北捷大安森林公園、善導寺連傳火警！　縱火男抓到了

新年春安工作開啟　東勢警分局結合民力加強轄區交通治安

快訊／北捷遭連續縱火！大安森林公園、善導寺站傳火警　警追查中

畢旅驚魂！男領隊半夜2點強闖女國中生房間　喝酒不肯走挨告

漁翁島紙飛機公開賽登場！摺A4紙奪萬元獎金　祖孫三代跨海參賽

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

獨／脆友賣「仙佛界職位」鼓吹「提前結算」　刑事局立案追查

澎湖年前掃黑！逮獲5人販毒暴力集團　1男1女羈押禁見

左轉轎車擦撞直行機車　金門女騎士慘摔影片曝！肩髖挫傷送醫

寒流發威低溫極凍！彰化24小時3起非創傷OHCA　均為60歲以上

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！首次才7歲　女童5年淪洩慾工具

快訊／北捷大安森林公園、善導寺連傳火警！　縱火男抓到了

道奇「銀河艦隊」下的總教練價值　羅伯斯名帥地位再被拿來討論

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰：連年輕人都要教

新年春安工作開啟　東勢警分局結合民力加強轄區交通治安

閃離富商現況曝光！徐寅永認了「把鼻子假體拿掉」　韓網認不出來

《豆腐媽媽》替身出院！進ICU 7天「臉留疤痕」家屬3項聲明喊話民視

未來一周生肖運勢！　屬牛氣勢最旺、屬兔貴人加持

樂天女孩買iPhone 17犒賞自己！「爽用不到2小時GG」：我傻眼 慘況曝

記憶體股華邦電、面板龍頭友達同日拼場　台股封關前後法說一次看

GD太愛按讚「指紋都磨光」　一有空就滑IG：瘋狂快速按讚

社會熱門新聞

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

尾牙敬酒爆衝突　老闆竟遭10人押走痛毆

快訊／北捷遭連續縱火！善導寺站傳火警　警追查中

員工對碎紙機噴潤滑劑　開機轟一聲氣爆

天橋地基工程挖斷幹管！大水淹沒新北大道

「AI正妹」陪聊　北市男慘失千萬

辣妹KTV遭慘2男子壓廁所侵犯！判決出爐

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

更多熱門

相關新聞

詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

詐騙集團首腦死刑前懺悔：我現在痛恨詐騙

《央視 》「法治在線」於2月6日發布緬北電詐首腦白應蒼的當庭懺悔片段。白應蒼在影片中聲稱，在被引渡回大陸的兩年時間裡，其「痛恨無節制的貪欲」，並代表全家向受害者道歉。這段告白背後，是大陸警方耗時兩年，跨越200多個地市進行調查，最終徹底瓦解以白所成、白應蒼為首的緬北「四大家族」勢力。該案是繼明家犯罪集團後，第二個進入死刑執行程序的緬北電詐集團案件，標誌著跨國打擊電詐行動取得重大法律成果。

澎湖某資源回收場大火！火舌濃煙直竄天際　現場畫面曝光

澎湖某資源回收場大火！火舌濃煙直竄天際　現場畫面曝光

迎接馬年新春　澎湖水族館推出「海馬迎新春」主題活動

迎接馬年新春　澎湖水族館推出「海馬迎新春」主題活動

神明面前詐財！澎湖男假冒城隍廟員工向信眾索香油錢

神明面前詐財！澎湖男假冒城隍廟員工向信眾索香油錢

澎湖首宗都更案「淪天坑」基地遭法拍　15組已購客求助無門

澎湖首宗都更案「淪天坑」基地遭法拍　15組已購客求助無門

關鍵字：

澎湖犯罪集團幫派

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面