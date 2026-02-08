獨／脆友賣「仙佛界職位」鼓吹「提前結算」　刑事局立案追查

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導



社群平台Threads日前出現一則帳號為「limenghong96」之網友發文，內容宣稱可販售「仙佛界職位」，並指稱有女性網友購買相關服務後離世，且於文中形容其在另一世界「過得很好」，相關貼文引發熱心網友質疑涉及鼓吹尋短等不當言論並向警方檢舉。刑事局8日證實：目前已接獲民眾報案，案件已分案交由偵九大隊第一隊調查，相關內容是否涉及違法，仍待PO文網友遭警方約談後釐清。



發文者L網友宣稱「提前人生結算22小時」為題，並在文中表示：「有一位女性脆友看到我有在賣仙佛界職位，於是私下聯絡我」，並稱對方「活著並不好」、「絕望的生活」，還提到雙方交談後購買所謂職位，且在職位申請儀式結束兩天後，對方就輕生了。

L網友貼文炫耀，該名尋短女子「現在在仙佛界過的很好」、「那裡沒有以往那些傷害她的人」、「還有更大的自由空間」，甚至提到未來規劃，並以「要是活著痛苦，有時為自己安排後路提前結算，也是解脫」。熱心網友認為L網友言論涉嫌鼓吹民眾尋短，並瞎掰販售仙佛界職位，憤而向警方檢舉。



刑事局表示，警方已依程序受理並展開調查，將釐清發文內容是否屬實，若真有民眾遭網友鼓吹後尋短，該PO文者可能涉犯刑法加工自殺罪等刑責。警方亦提醒，網路言論若涉及不當鼓動或誤導他人也可能觸法。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

