國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普會晤宏都拉斯親台派總統　讚共享美國優先價值觀

▲▼ 美國總統川普7日在海湖莊園會見宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

▲川普7日與宏都拉斯總統阿斯夫拉會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普7日在海湖莊園會見宏都拉斯總統阿斯夫拉（Nasry Asfura），川普在自家社群平台真實社群發文表示，兩人進行一場非常重要的會面，雙方共享許多「美國優先」價值觀，且在安全領域有密切合作關係。根據川普發布的照片，兩人微笑豎起大拇指合影。

路透、法新社報導，在宏都拉斯大選之前，阿斯夫拉是川普公開支持的總統候選人，甚至威脅若阿斯夫拉敗選將削減援助。如今阿斯夫拉當選宏都拉斯總統並宣誓就職，他前往佛州與川普會面，雙方談到兩國之間的投資貿易，也提及安全領域方面的合作。

「在我給了他強而有力的支持之後，他贏得大選」，川普發文提到，他與阿斯夫拉擁有許多相同的價值觀，雙方在安全領域保持緊密合作關係，共同打擊危險販毒集團與毒梟，並把非法移民和幫派成員遣返回國。

預計阿斯夫拉將於8日針對這場會談發表演說。此前，阿斯夫拉已於1月12日與美國國務卿盧比歐會面，雙方宣布推動自由貿易協定。

阿斯夫拉的勝選，是繼智利、玻利維亞、秘魯與阿根廷保守派陣營取代左翼政權後，川普在拉丁美洲再添盟友。川普一直向美國周邊國家施壓，要求這些國家要在華府與北京政府之間做出選擇，前總統卡斯楚（Xiomara Castro）2023年與台灣斷交、轉與中國大陸建交，阿斯夫拉曾公開表示考慮恢復與台灣的外交關係。


關鍵字：

川普宏都拉斯阿斯夫拉北美要聞

