快訊／北捷大安森林公園站男廁火警　消防8車19人救援

▲大安森林公園外觀。（圖／記者周宸亘攝）
記者張君豪／台北報導
2月8日11時53分，北市大安區捷運大安森林公園站地下建築物B1樓2號出口旁男廁發生火警，現場為廁所內雜物起火燃燒，燃燒面積約0.5平方公尺，所幸未造成人員傷亡。消防單位獲報後出動消防車7輛、救護車1輛及人員19名前往搶救，火勢於12時2分控制。起火原因仍待轄區警方、消防人員滅火後釐清。
獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕
獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相
▲大安森林公園外觀。（圖／記者周宸亘攝）
記者張君豪／台北報導
2月8日11時53分，北市大安區捷運大安森林公園站地下建築物B1樓2號出口旁男廁發生火警，現場為廁所內雜物起火燃燒，燃燒面積約0.5平方公尺，所幸未造成人員傷亡。消防單位獲報後出動消防車7輛、救護車1輛及人員19名前往搶救，火勢於12時2分控制。起火原因仍待轄區警方、消防人員滅火後釐清。
獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕
獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響