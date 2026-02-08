不敗教主「信用卡刷了25萬」嘆敗家　帳單明細曝！全場卻狂讚

▲陳重銘平時會捐款給公益團體。（圖／翻攝自不敗教主FB）



記者施怡妏／綜合報導

「不敗教主」陳重銘透露，分享最新一期信用卡帳單，自嘲「敗家」，坦言單期刷卡金額高達25萬7187元，不過，其中約24萬元其實都是捐款用途，並非個人消費，另一張信用卡也額外捐出5萬元。貼文一出，獲得大批網友狂讚，「好人一生平安」、「謝謝老師一直做善心，好人一生平安健康」。

「不敗教主」陳重銘在臉書發文，驚呼「敗家啊！」並分信用卡帳單，上一期信用卡刷卡金額為25萬7187元，其中約24萬元用於捐款，另有一張信用卡也有5萬元的捐款，因平時消費不多，才會透過捐款來累積信用卡點數。

陳重銘分享帳單明細

不過，捐款的金額會被發卡銀行扣掉2%，也就是捐10萬，公益團體會少拿2千元，因此他有時會跑到郵局劃撥捐款，一筆只收取20元手續費，相對便宜，也呼籲大家可多加利用，「錢不在多寡，心意比較重要」。

他也分享自己透過信用卡捐款支持的單位，包括中國信託慈善基金會、蘋果基金會、門諾基金會、國際特赦組織與博幼基金會。

貼文曝光，掀起網友熱論，「隨喜讚嘆，功德無量」、「有人力又願意為這個社會付出的人， 老師真的好棒」、「『因為我沒怎麼在花錢，只好靠捐款』這句話霸氣」、「陳老師的為善為人知，會有一種激勵作用」、「老師是大家榜樣，等我有能力後，也要跟老師一樣」、「感謝老師總是用行動來行善，善的循環讓社會更美好」。