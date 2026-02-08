　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不敗教主「信用卡刷了25萬」嘆敗家　帳單明細曝！全場卻狂讚

▲▼ 。（圖／翻攝自不敗教主FB）

▲陳重銘平時會捐款給公益團體。（圖／翻攝自不敗教主FB）

記者施怡妏／綜合報導

「不敗教主」陳重銘透露，分享最新一期信用卡帳單，自嘲「敗家」，坦言單期刷卡金額高達25萬7187元，不過，其中約24萬元其實都是捐款用途，並非個人消費，另一張信用卡也額外捐出5萬元。貼文一出，獲得大批網友狂讚，「好人一生平安」、「謝謝老師一直做善心，好人一生平安健康」。

「不敗教主」陳重銘在臉書發文，驚呼「敗家啊！」並分信用卡帳單，上一期信用卡刷卡金額為25萬7187元，其中約24萬元用於捐款，另有一張信用卡也有5萬元的捐款，因平時消費不多，才會透過捐款來累積信用卡點數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳重銘分享帳單明細

不過，捐款的金額會被發卡銀行扣掉2%，也就是捐10萬，公益團體會少拿2千元，因此他有時會跑到郵局劃撥捐款，一筆只收取20元手續費，相對便宜，也呼籲大家可多加利用，「錢不在多寡，心意比較重要」。

他也分享自己透過信用卡捐款支持的單位，包括中國信託慈善基金會、蘋果基金會、門諾基金會、國際特赦組織與博幼基金會。

貼文曝光，掀起網友熱論，「隨喜讚嘆，功德無量」、「有人力又願意為這個社會付出的人， 老師真的好棒」、「『因為我沒怎麼在花錢，只好靠捐款』這句話霸氣」、「陳老師的為善為人知，會有一種激勵作用」、「老師是大家榜樣，等我有能力後，也要跟老師一樣」、「感謝老師總是用行動來行善，善的循環讓社會更美好」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8963 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷2站縱火　嫌犯抓到了
快訊／北捷2站遭連續縱火！　嫌犯仍在逃
為何民進黨政府不將林宅血案檔案解密？　沈伯洋：國民黨怎可能留
2妻是姊妹！吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰：連年輕人都要教

未來一周生肖運勢！　屬牛氣勢最旺、屬兔貴人加持

馬光中醫開百桌辦尾牙！270萬獎項狂抽　提撥6千萬幫員工加薪

不敗教主「信用卡刷了25萬」嘆敗家　帳單明細曝！全場卻狂讚

今年開幕！台中漢神購物中心招兵買馬　日系品牌開73K找藥師

IG、Threads「全被13歲兒加好友」！媽媽嘆沒隱私：剩臉書能躲？

2妻是姊妹！吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

恐嚇殺人！八炯見被告「帶女兒+老母出庭」心軟　檢察官秒回嗆1句

29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」　苦主：謝天謝地

運動幣登記只到今天！滿16歲皆有機會拿500元　觀賽買用品都能用

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

子弟兵周曉芸初選落敗！　黃國昌坦言：有一些驚訝

屏東市場豬肉攤「米奇吃尾牙」畫面噁翻　老鼠吃完吊起來繼續賣

高雄男被輾斃

阿里山公路哈士奇「頭伸車外」吹風！超CHILL畫面曝　可罰1萬8

戴培峰成遺珠　古林睿煬驚訝跨海送暖：你還是很棒！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰：連年輕人都要教

未來一周生肖運勢！　屬牛氣勢最旺、屬兔貴人加持

馬光中醫開百桌辦尾牙！270萬獎項狂抽　提撥6千萬幫員工加薪

不敗教主「信用卡刷了25萬」嘆敗家　帳單明細曝！全場卻狂讚

今年開幕！台中漢神購物中心招兵買馬　日系品牌開73K找藥師

IG、Threads「全被13歲兒加好友」！媽媽嘆沒隱私：剩臉書能躲？

2妻是姊妹！吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

恐嚇殺人！八炯見被告「帶女兒+老母出庭」心軟　檢察官秒回嗆1句

29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」　苦主：謝天謝地

運動幣登記只到今天！滿16歲皆有機會拿500元　觀賽買用品都能用

菲67歲祖父「性侵孫女105次」！首次才7歲　女童5年淪洩慾工具

快訊／北捷大安森林公園、善導寺連傳火警！　縱火男抓到了

道奇「銀河艦隊」下的總教練價值　羅伯斯名帥地位再被拿來討論

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰：連年輕人都要教

新年春安工作開啟　東勢警分局結合民力加強轄區交通治安

閃離富商現況曝光！徐寅永認了「把鼻子假體拿掉」　韓網認不出來

《豆腐媽媽》替身出院！進ICU 7天「臉留疤痕」家屬3項聲明喊話民視

未來一周生肖運勢！　屬牛氣勢最旺、屬兔貴人加持

樂天女孩買iPhone 17犒賞自己！「爽用不到2小時GG」：我傻眼 慘況曝

記憶體股華邦電、面板龍頭友達同日拼場　台股封關前後法說一次看

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

生活熱門新聞

吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

獼猴一家6口宿舍窗外猛盯！女大生開門看傻

6.4億運動中心變家具賣場　議員怒轟離譜

台南過年住2晚4.5萬！網嚇傻　業者說明

寒流殺到最冷8度！「最凍時刻」曝

估跌破6℃　最冷時刻要來了

29歲康育豪落網！逃亡4年「1原因害慘全台員警」

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

還有冷空氣！　下波變天時間曝

「全台最難訂Buffet」他訂到了！4字口訣曝

快訊／今晨8.4℃！　5縣市大雨特報

快訊／12縣市低溫特報！急凍跌破10度

「九份都日本人」網點名1國旅客：擠滿台灣景點

更多熱門

相關新聞

李雅英「捐錢卻被出征」　她嘆太倒楣

李雅英「捐錢卻被出征」　她嘆太倒楣

韓籍啦啦隊成員李雅英近日捐出29萬元新台幣給兒福聯盟，然而，兒福聯盟近期因「剴剴案」而受到高度關注，因此此善舉引起許多網友不滿，女星郁方也直呼「不要亂捐錢！」對此，網紅陳沂認為，人家的錢要怎麼花，「關你郁方什麼事？」更何況李雅英是外國人，不清楚台灣的事情，被出征太倒楣了。

警民歲末發放物資送暖　關懷轄內弱勢長輩

警民歲末發放物資送暖　關懷轄內弱勢長輩

警車變送暖車　雲林警25年不間斷送愛到家

警車變送暖車　雲林警25年不間斷送愛到家

嘉義獅子會13年陪伴弱勢長輩

嘉義獅子會13年陪伴弱勢長輩

把台灣當家了！李雅英暖心捐款29萬助幼童

把台灣當家了！李雅英暖心捐款29萬助幼童

關鍵字：

陳重銘信用卡捐款公益善心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李千娜宣布退出櫻花季！　

世紀血案製作人認「怕被拒絕」

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

高雄深夜暴力衝突！工程行老闆被廠商押走

吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

北韓金氏王朝接班布局！　傳金正恩妹「接任將秒下狠手」

阿公「1致癌習慣」害慘孫　醫：要颳颱風才吹得散

快訊／冷高壓今早接近出海　鄭明典曝最凍時間

已婚校長出差摩鐵激戰女同事　隔天傳「濕整晚！要補一下」慘了

立威廉照背部MRI竟發現罹癌！挖出11年前遺書重安排

高雄4代同堂透天厝大火！35歲男成焦屍母妻痛哭

做到2件事！　退休後「勞保+勞退」月領6萬

快訊／高雄鳳山民宅大火　屋內發現1屍

北捷中山深夜驚魂！男刀插口袋搭末班車

家扶姊弟添新衣禮券被撿走！　路人嬤花完到案超愧疚

更多

最夯影音

更多
GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！

GD.李洙赫「電話能講1.2小時」　大聲嗑到：根本是情侶吧！
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

孔鏘老師怪病纏身「與它共存」　看診狂被吼...自嘲沒醫生緣

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

寒流狂炸日本！東京市區「瞬間降雪」　觀光客嚇壞　暴雪釀45人喪命

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

古林睿煬紅白戰專心測試球種備戰經典賽　WBC用球適應中

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面