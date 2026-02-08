2妻是姊妹！吊車大王一天做3次　曝驚人體力「進去甩一甩就懷孕」　

▲胡漢龑年收入30億元，與四房十四子女同住竹北6億豪宅。（圖／ETtoday新聞雲）



網搜小組／劉維榛報導

64歲「吊車大王」胡漢龑日前投入花蓮救災，善心形象深植人心，而他年收入多達30多億元，還擁有4名嬌妻和14名子女，讓人稱羨不已。胡漢龑坦言，當年花了半年時間說服正宮離婚，並給了一筆錢，才換得身分證空白，甚至自爆體力驚人，「進去甩一甩就懷孕了！」

胡漢龑接受粉專《彤姐解男題》受訪提到，其中兩位嬌妻是姊妹，跟著他已經20多年之久，主持人一聽笑虧「是很多男人的夢想欸，姊妹丼」，結果胡漢龑一臉問號反問，「姊妹丼是什麼意思？」得知背後含意後，他露出淺淺微笑帶過。

「一天不做怪怪的」胡漢龑靠吃海鮮增強性能力



至於又被追問如何安頓4個妻子？胡漢龑毫不猶豫直呼，「一天我就做三次，輕輕鬆鬆！」關於平時如何養精蓄銳，他自曝超愛吃海鮮養生，加上每天都會有性生活，「做那檔事已經習慣性了，一天不做好像很奇怪」。

此外，許多人好奇胡漢龑當初是如何說服正宮接受一夫多妻的想法，他坦言，老婆一開始會鬧，也當然不接受，是耐心溝通半年左右，對方才願意接受的，甚至自爆「因為體力太強了，進去甩一甩就懷孕了」。

胡漢龑不諱言表示，最後老婆願意協議離婚，也給她一筆錢，才換得自己身分證空白，但依舊住一起生活照顧，並強調「男人一定要負責任，對後面的妻小也要負責」。