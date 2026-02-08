　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評　他受訪笑談：浪漫很酷

記者廖翊慈／綜合報導 

台灣歌手吳克群近來頻繁現身中國各地，投入基層公益行動。從協助菜農賣菜、陪伴病患家屬募款，到替高齡老兵修復老照片、拍攝全家福，他用實際行動為被忽略的人事物「打光」。吳克群形容自己像是燈光師，「只是幫他們把光打好，你一看到他很努力生活的樣子，就會發光。」

據《央視新聞》報導，吳克群日前前往貴州貴陽市烏當區下壩鎮谷定村，臨時擔任「田間拍賣會」主持人，協助當地菜農處理滯銷蔬菜。他以每200斤為競標單位，現場邀集40多家超市與餐飲業者參與競價，短短1小時內，成功售出白菜、蘿蔔等蔬菜約3萬斤，一次清空菜農囤積的庫存。相關影片也瞬間獲得一面倒好評。

▲▼吳克群幫農民賣掉3萬斤菜。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳克群幫農民賣掉3萬斤菜。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳克群幫農民賣掉3萬斤菜 陸網大讚。（圖／翻攝自微博）

拍賣現場，一家連鎖超市業者更承諾收購約1萬斤蔬菜，並透過旗下6家門市建立長期供銷管道，提出「每天派車到村裡收購、超市原價販售不加價」的合作模式。相關人士也說明，實際收購量將依市場需求彈性調整，並非每日固定收購1萬斤，但常態化到村收購，已大幅減輕菜農清晨趕集賣菜的負擔。

▲▼吳克群在貴陽252路惠農公車上。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳克群在貴陽252路惠農公車上。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳克群幫農民賣掉3萬斤菜 陸網大讚。（圖／翻攝自微博）

事實上，在拍賣會舉行前兩天，吳克群就曾親身體驗菜農日常。2月2日清晨5時30分，他跟著菜農搭乘貴陽252路「惠農公車」進城賣菜，車廂內堆滿蔬菜、幾乎無立足之地，他主動挪出空間安置菜筐，並協助搬運重物。實際感受菜農凌晨三、四點起床、花40多分鐘進城的辛勞後，他決定推動更具長效性的解方，而非短暫式的幫忙。

▲吳克群清晨前往當地幫助農民。（圖／翻攝自微博）

▲吳克群清晨前往當地幫助農民。（圖／翻攝自微博）

吳克群笑說，看到農民臉上的笑容，獲得一種奇妙的幸福。他還說道，起初做自媒體的時候，大家總想著吃吃喝喝，但總覺得無聊，決定做自己愛的事情，用力活著的那份純粹，才是原本最重要的美，「有很多人生哲學是很迷人的。」

在吳克群的關注下，貴陽252路惠農公車也引發外界討論。該路線最初是公車司機心疼菜農，自發「順路載菜」，後來發展為政府支持的惠農專線，目前已擴增為38條，車上設有「背簍專區」，方便菜農運送農產品。

▲吳克群受訪。（圖／翻攝自微博）

▲吳克群受訪。（圖／翻攝自微博）

外界形容，吳克群將藝人影響力與地方民生政策結合，「沒有華麗舞台，卻讓人感到溫暖」，也讓更多人看見基層勞動者的真實處境與需要。

吳克群助陸農「賣光3萬斤菜」獲一面倒好評　他受訪笑談：浪漫很酷

中共中央2026年一號文件公佈 點名支持「新能源車」進農村

中共中央2026年一號文件公佈 點名支持「新能源車」進農村

中共中央昨（3）日傍晚發佈2026年「一號文件」，依慣例，「一號文件」主要針對「三農（農村、農業和農民）工作」做出規劃及部署。值得注意的是，在經歷農村振興、轉型及脫貧致富的階段性目標後，2026年三農工作還特別強調支持新能源汽車、智慧家電及廢舊家電汰換回收等方面，成為持續「擴大內需」基本政策的執行力量。

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃

于文文突暈倒！吳克群暖心救場陸網讚爆

于文文突暈倒！吳克群暖心救場陸網讚爆

唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地

唱紅〈體面〉于文文驚傳舞台上暈倒！一轉身癱軟倒地

陸釋出2025農村經濟成績單 糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

陸釋出2025農村經濟成績單 糧食增產84億公斤...農產品合格率98％

