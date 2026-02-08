　
社會 社會焦點 保障人權

16歲女兒遭男友性侵誆「處女膜會長回來」　母持高球桿痛毆+恐嚇

▲桃園市劉姓男子去年3月邀約酒店女坐檯陪唱歌，酒過三巡後卻起色心，不顧女子拒絕仍硬上性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中一名少女遭未成年男友性侵，少女母親氣到持高爾夫球桿打人並發文恐嚇，遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者許權毅／台中報導

台中一名媽媽發現年僅16歲女兒遭男友性侵，甚至指控該少年是因分手不滿，把女兒帶到鐵皮屋性侵，並誆騙「處女膜會長回來」，憤而持高爾夫球桿毆打少年，發文恫嚇少年別再靠近，否則全家會查無死因。法院判少女母親犯2罪，各處4月徒刑、拘役50日。

檢警查，A姓少女媽媽得知年僅16、17歲女兒遭同樣未成年的男友做出妨害性自主案件（另案移送少年法庭），要求少年跟媽媽出面談判。A母質問少年：「不是有答應我18歲之前不能發生性關係嗎？」並持高爾夫球桿朝少年胸口、背部、手腳揮擊，稱要替少年媽媽管教小孩，甚至驚動員警到場關切。

A母氣不過，用女兒IG發文恫嚇：「垃圾小孩…強姦我女兒…癲蛤蟆想吃天鵝肉…你家什麼骯髒家境…幹X娘…畜生，騙女生說處女膜破了會再長回來、內X還說沒關係，在安全期不會懷孕，都已經掙扎跟你說不要這樣，連400塊避孕藥都買不起，要打砲連個房間都開不起，拐我女兒去鐵皮屋廢區，以為是在拍八點檔是不是…要分手談不成就強姦人家，不要再騷擾我女兒，不然你家準備發生命案！」

A母又在IG群組聊天內發送訊息稱：「你們如果要少年的命活長遠，長久一點，就不要讓他再跟我女兒有交集，要不然他們全家就準備要喪命了，要不然哪天他在半路上被車撞死的時候會查無死因。」

法院認為，A母是因為不滿少年與女兒之間感情糾紛，並且少年對女兒於未成年時發生性行為，一時情緒激動，進而傷害、恐嚇少年，所為殊非可取。考量犯後坦承犯行，雙方並無和解，依傷害罪處有期徒刑4月、誹謗罪拘役50日，均可易科罰金。

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

涉侵占531萬　男遭起訴後3天死亡

毛孩的彩虹天堂有限公司負責人林意盛（35歲），打著為流浪動物火化喪葬名義，推出「毛孩的最後一哩路」專案，在2年內募資獲得1025萬元，卻把過半款項當成自己的收入，被北檢依公益侵占罪起訴。6日晚間傳出，戶籍在新北的林意盛，於在台中南區租屋處內死亡。

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

台中小貨車撞進民宅！駕駛酒測值0.89

台中小貨車撞進民宅！駕駛酒測值0.89

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

高雄女被載回家性侵！男傳訊喊：以為我們之間有感情　法官判無罪

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動吸引爆滿

蘭花飄香迎好年　水噹噹協會辦盆栽活動吸引爆滿

